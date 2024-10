Blackout globale: PlayStation Network inaccessibile

Un blackout improvviso sta paralizzando il PlayStation Network, la piattaforma online di Sony, impattando sui videogiocatori di tutto il mondo. L'interruzione, che ha iniziato a manifestarsi nelle prime ore del mattino, sta suscitando preoccupazione e frustrazione tra la vasta community di utenti. Il problema sembra aver avuto origine intorno alle 2:00 di notte, secondo quanto riferito da fonti online e confermato dai dati del sito Downdetector. I servizi interessati includono l'accesso ai titoli online, la gestione degli account e le funzionalità sociali legate al network PlayStation.

L'interruzione non si è limitata al solo territorio italiano, ma ha toccato numerosi paesi, dimostrando la portata globale del problema. Al momento, Sony non ha rilasciato comunicati ufficiali che spieghino la natura o la causa dell'interruzione o che comunichino in qualche modo quando il servizio sarà effettivamente ripristinato.

Non è la prima volta che il PlayStation Network subisce interruzioni di questa portata. Interruzioni simili sono stati registrati in passato, con il più recente che risale al primo luglio dello scorso anno.