Bluesky, l'esodo in massa da X porta 2,5 milioni di nuovi utenti

Bluesky, la piattaforma social, sta registrando una crescita vertiginosa nel numero di utenti, con 2,5 milioni di nuovi iscritti solo nell’ultima settimana, per un totale che ha ormai superato i 16 milioni di utenti attivi. Questo flusso di nuove registrazioni avviene in un contesto in cui X, la piattaforma precedentemente nota come Twitter, sta perdendo popolarità dopo la recente elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti e l’annuncio di cambiamenti nelle condizioni d’uso che potrebbero complicare eventuali sfide legali per il social di proprietà di Elon Musk.

L’interesse per Bluesky è parte di un fenomeno più ampio che coinvolge altre piattaforme emergenti, candidate a sostituire X, che ha visto un calo nella reputazione e nel numero di utenti dall’acquisizione di Musk. “Stiamo assistendo a livelli record di attività in tutte le forme di interazione: like, nuovi account, follower,” ha dichiarato Bluesky in un comunicato, prevedendo di accogliere un milione di nuovi iscritti in una sola giornata. Diverse organizzazioni e figure pubbliche di spicco, come il Center for Countering Digital Hate, il quotidiano britannico The Guardian e l’ex conduttore di CNN Don Lemon, hanno annunciato il loro abbandono di X. La piattaforma è stata recentemente criticata da esperti di disinformazione per aver facilitato la diffusione di notizie false in Stati chiave durante le elezioni, suscitando preoccupazioni per l’integrità dell’informazione online.

Nel giorno dell’annuncio della vittoria di Trump, il 6 novembre, X ha raggiunto il picco di visite dell’anno negli Stati Uniti, con 46,5 milioni di accessi, un aumento del 38% rispetto alla media degli ultimi mesi, secondo i dati di SimilarWeb. Tuttavia, nonostante il record di traffico, più di 115.000 utenti hanno deciso di disattivare il proprio account su X, il numero più alto registrato dall’acquisizione di Musk. Contemporaneamente, il sito di Bluesky ha attirato circa 1,2 milioni di visitatori solo il 6 novembre, superando persino Threads, la piattaforma di Meta, che ha raccolto circa 950.000 accessi. Nonostante ciò, l’app Threads rimane più popolare in termini di utenti attivi. Secondo Abraham Yousef, senior analyst di Sensor Tower, questa crescita rapida di Bluesky potrebbe essere stata favorita sia da contenuti controversi che da problematiche tecniche su X, spingendo molti utenti a cercare alternative.