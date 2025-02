Boom dell'industria robotica in Cina: oltre 450.000 imprese nel 2024

Alla fine del 2024, il numero di imprese operanti nel settore della robotica in Cina ha raggiunto la cifra record di 451.700, con un capitale registrato complessivo di 6,44 trilioni di yuan (circa 880 miliardi di dollari). Questo rappresenta un incremento del 19,39% rispetto all'anno precedente, evidenziando una crescita costante e significativa del settore nel Paese, secondo i dati ufficiali della State Administration for Market Regulation cinese.

L'analisi dei dati rivela una forte concentrazione di imprese nel settore nella regione orientale della Cina. Grazie a fattori come la presenza di infrastrutture avanzate, una solida base di ricerca e sviluppo e un ecosistema industriale già consolidato, l'est del Paese ospita circa due terzi delle imprese robotiche cinesi. Le regioni centrali e nord-occidentali, sebbene con una presenza minore, rappresentano rispettivamente il 15,33% e il 14,97% del totale.

Tra i principali ambiti di applicazione, la ricerca scientifica e i servizi tecnici si distinguono come colonna portante dell'innovazione in robotica. In quest'area, un numero crescente di centri di ricerca e sviluppo si dedica a esplorare nuove frontiere tecnologiche, puntando su soluzioni avanzate che possano apportare miglioramenti sostanziali in vari campi applicativi.

Parallelamente, il settore della trasmissione di informazioni, del software e dei servizi IT sta vivendo una fase di espansione notevole. Il progresso della robotica è strettamente legato allo sviluppo di software e algoritmi sempre più intelligenti, che permettono ai robot di eseguire compiti complessi con maggiore efficienza e precisione. Questa crescita esponenziale testimonia l'importanza crescente che la robotica sta acquisendo nell'ambito delle tecnologie dell'informazione, secondo l'agenzia nazionale cinese Xinhua.

Non meno rilevante è l'impatto della robotica nel commercio all'ingrosso e al dettaglio. Qui, l'automazione sta trasformando radicalmente le operazioni, dall'ottimizzazione della logistica e della gestione delle scorte alla consegna diretta ai clienti e al supporto post-vendita. L'adozione di robot in questi processi non solo migliora l'efficienza ma contribuisce anche a ridurre i costi e a incrementare la soddisfazione del cliente, segnando un cambiamento profondo nel modo in cui le aziende interagiscono con il mercato.

