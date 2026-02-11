Casa Surace entra nel portfolio di 2WATCH

L'entertainment hub consolida la propria posizione nel segmento comedy. Con l'ingresso della factory campana, il network supera i 10 milioni di follower e punta sull'integrazione tra creatività e tecnologie AI

2WATCH, entertainment tech company specializzata in produzioni AI-powered, ha annunciato l’integrazione di Casa Surace all'interno del proprio portfolio. L'operazione unisce una delle factory creative più longeve del web italiano a un ecosistema digitale che vanta oggi oltre 100 milioni di impression mensili e una base utenti complessiva superiore ai 10 milioni di follower.

L'acquisizione non rappresenta solo un ampliamento numerico, ma un tassello strategico nel posizionamento di 2WATCH nel settore comedy. Casa Surace, nata nel 2015 e nota per la narrazione ironica degli stereotipi regionali e familiari, si affianca a brand già consolidati nel roster come Vico Alleria e Ugolize. L'obiettivo dichiarato è la creazione di un ecosistema capace di coniugare la scalabilità dell'audience con modelli di produzione innovativi, sfruttando la serialità e i formati cross-platform per intercettare le nuove modalità di consumo dei media.

Strategie di crescita e monetizzazione

L'integrazione punta a ottimizzare la monetizzazione dei contenuti e a sviluppare nuove opportunità sia nel perimetro digitale che in quello offline. Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH, ha sottolineato l'importanza dell'operazione: “Casa Surace rappresenta esattamente il tipo di proprietà editoriale su cui stiamo costruendo il futuro di 2WATCH: un brand con forte identità, audience loyalty straordinaria e un universo narrativo unico. Con Vico Alleria, Ugolize e ora Casa Surace abbiamo il portfolio comedy più rilevante d'Italia”.

Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH

Dal canto suo, la factory di Casa Surace vede in questa collaborazione un volano per l'espansione della propria struttura. Simone Petrella, CEO di Casa Surace, ha commentato: “Abbiamo una serie di progetti in cantiere che puntano al rafforzamento e all’amplificazione della nostra identità e del nostro universo, nuovi format da lanciare e aperture anche nel mondo off line da sostenere”.

Evoluzione del Branded Content

Con una storia costellata di collaborazioni con multinazionali del calibro di Coca-Cola, Disney e Ferrero, Casa Surace apporta a 2WATCH un know-how consolidato nel campo del branded content. La sfida per i prossimi mesi sarà integrare questa capacità creativa con le tecnologie di produzione avanzate della tech company, sviluppando linee editoriali che mantengano l'identità del marchio pur esplorando le potenzialità offerte dall'intelligenza artificiale e dai nuovi linguaggi della rete. L'operazione conferma la tendenza del mercato italiano verso la creazione di grandi poli dell'intrattenimento in grado di competere su scala internazionale, unendo talenti creativi e infrastrutture tecnologiche.