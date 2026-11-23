Il controllo digitale e la sorveglianza quotidiana all'interno della coppia sono al centro di CONTROLHER, la campagna di sensibilizzazione promossa da Fondazione Asilo Mariuccia in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne per portare l'attenzione sulle forme meno evidenti della violenza di genere. L'iniziativa mette in scena la presentazione di una fittizia applicazione tecnologica che promette agli uomini di monitorare costantemente la propria partner attraverso funzioni come “Rileva la sua temperatura corporea e deduci come è vestita”, “Lei supera il confine? Ricevi subito una notifica” e “Vuoi vedere chi è con lei? Attiva la sua fotocamera”, svelando nel finale che il software non esiste mentre è reale il controllo esercitato nelle relazioni, spesso scambiato per gelosia o premura.

Ecco il video integrale del lancio della campagna

Rivolto in particolare agli uomini, ai giovani e a chi, tra amici, familiari e colleghi, può cogliere dall'esterno i segnali di limitazione della libertà personale, il progetto si fonda sull'esperienza maturata sul campo dal Centro Antiviolenza Ersilia Bronzini, attivato nel 2024 insieme all'apertura di due case rifugio, che finora ha accolto e sostenuto 200 donne, per il 31% di età compresa tra i 18 e i 29 anni e per il 68% di cittadinanza italiana. A evidenziare l'urgenza di un intervento culturale contribuiscono i dati Istat 2025, secondo cui il 36% degli adolescenti tra i 14 e i 19 anni ritiene accettabile che un ragazzo controlli il telefono cellulare della partner, una quota che sale al 43,7% tra i maschi contro il 27,7% tra le femmine, mentre il 17,9% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni che hanno o hanno avuto un partner ha subito almeno una forma di violenza psicologica nella coppia. Commentando le dinamiche con cui questi comportamenti vengono spesso minimizzati e il ruolo delle reti di prossimità, Sofia Leda Salati, responsabile del Centro Antiviolenza Ersilia Bronzini, ha spiegato: “Spesso il controllo viene raccontato come una dimostrazione di affetto e diventa difficile riconoscerne la natura. Anche chi è vicino a una donna può fare la differenza attraverso l’ascolto, prendendo sul serio ciò che racconta e rispettando le sue scelte e i suoi tempi. Al Centro Antiviolenza ci si può rivolgere anche per un dubbio: il confronto con operatrici specializzate aiuta a comprendere la situazione e a conoscere le possibilità di sostegno, in uno spazio gratuito e riservato”.

Emanuela Baio, presidente di Fondazione Asilo Mariuccia, si è invece soffermata sulla necessità di affiancare alla protezione immediata un percorso di autonomia e prevenzione rivolto alle nuove generazioni: “Ogni donna che riesce a liberarsi dalla violenza deve poter tornare a immaginare un futuro, per sé e per i propri figli. È questa la missione che guida Fondazione Asilo Mariuccia fin dal 1902 e che, con la nascita nel 2024 del Centro Antiviolenza Ersilia Bronzini e l’apertura di due case rifugio, ha trovato nuovo slancio. Non basta mettere una donna al sicuro: occorre accompagnarla nel difficile percorso di ricostruzione della fiducia in sé stessa, dell’indipendenza economica e della libertà di scegliere. Con CONTROLHER vogliamo portare questo messaggio fuori dai nostri servizi, coinvolgendo gli uomini e i giovani in un cambiamento culturale che renda la violenza sempre meno tollerata, anche nelle sue manifestazioni più silenziose”.

Ideata insieme a Uanema e prodotta da The Dino Stories con il patrocinio di Fondazione Cariplo e il supporto di MEET – Digital Culture Center, Ordine dei Giornalisti della Campania, Mediafriends e Sky, la campagna si chiude con l'avvertimento “Questa app non esiste. Il controllo come forma di violenza invece sì. Non sottovalutarne i segnali”, ricordando che per informazioni, ascolto e orientamento ai servizi antiviolenza è attivo il numero gratuito 1522.