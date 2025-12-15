Crisi di fiducia nel mercato immobiliare: l'allarme GBC Italia sulla tutela degli acquirenti

Il rallentamento e la sospensione di numerosi interventi edilizi in ambito urbano stanno generando effetti sistemici che minacciano la stabilità del mercato immobiliare e incidono direttamente sulla vita economica delle famiglie. Procedure sospese, iter autorizzativi complessi e incertezze amministrative hanno creato un contesto di stallo che immobilizza capitali e genera incertezza per migliaia di acquirenti. Su questo scenario interviene Fabrizio Capaccioli, Presidente del Green Building Council Italia (GBC Italia), richiamando l'attenzione sull'impatto cumulativo di tali blocchi. "Il tema centrale non è il singolo intervento edilizio, ma l’effetto cumulativo che queste situazioni producono sull’economia urbana e sulla fiducia dei cittadini," ha affermato Capaccioli. "Molte famiglie hanno investito risparmi, versato acconti, sottoscritto contratti e pianificato scelte di vita rilevanti, ritrovandosi oggi senza certezze sull’esito dell’investimento e sulla disponibilità dell’abitazione."

Capaccioli riconosce la necessità di verifiche e controlli istituzionali, ma avverte che i tempi dei procedimenti non possono tradursi in un trasferimento del rischio sugli acquirenti finali, spesso in buona fede. "È fondamentale separare il destino delle famiglie da quello delle vicende amministrative o giudiziarie. Il nostro ordinamento prevede strumenti di tutela specifici proprio per evitare che l’incertezza immobiliare ricada su chi ha agito in buona fede," ha sottolineato. In questo quadro, la piena operatività delle garanzie previste a tutela degli acconti versati, come le fideiussioni obbligatorie, insieme al fondo pubblico per i casi residuali, assume un ruolo centrale. Secondo il Presidente di GBC Italia, tali strumenti devono essere coordinati attraverso una regia istituzionale chiara. "L’obiettivo è consentire la restituzione rapida delle somme versate, permettendo alle famiglie di rientrare nel mercato e di compiere nuove scelte abitative, anziché restare bloccate per anni in una situazione di incertezza."L'Appello Contro il Rischio di Paralisi EconomicaGBC Italia lancia un avvertimento sui rischi sistemici derivanti da un'inefficace gestione delle tutele. Un'eventuale crisi di fiducia rischia di innescare un circolo vizioso: immobilizzazione dei capitali, riduzione della fiducia, rallentamento degli investimenti, progressiva perdita di attrattività del mercato.

"Se la sospensione diventa la normalità, la paralisi tende ad autoalimentarsi. Il rischio è che una difficoltà urbanistica si trasformi in una crisi economica e sociale più ampia," ha concluso Capaccioli, lanciando un appello per un intervento coordinato che metta al centro la protezione degli acquirenti e la stabilità del sistema. "La giustizia deve fare il suo corso, ma nel frattempo è responsabilità delle istituzioni garantire che le famiglie non restino intrappolate in un limbo che non hanno scelto, preservando la fiducia e la funzionalità del mercato immobiliare."