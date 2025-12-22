CTAO-South: in Cile la costruzione del più grande osservatorio di raggi gamma al mondo

Con una cerimonia ufficiale e la deposizione di una capsula del tempo, è stata avviata la costruzione del CTAO-South, il ramo meridionale del Cherenkov Telescope Array Observatory. Situato presso il sito dell'Osservatorio Europeo Australe (ESO) nel deserto di Atacama, il complesso si appresta a diventare il più potente osservatorio di raggi gamma mai realizzato, consolidando il ruolo del Cile come hub globale per l'astronomia di precisione.

Tecnologia e osservazione: l'effetto Cherenkov

Il CTAO è progettato per intercettare i raggi gamma ad altissima energia originati dagli eventi più violenti del cosmo. Poiché questi raggi non penetrano l'atmosfera terrestre, l'osservatorio utilizza una tecnica indiretta: il rilevamento della radiazione Cherenkov.

Quando un fotone gamma ad alta energia interagisce con l'atmosfera, genera una cascata di particelle cariche che viaggiano a velocità superiori a quella della luce nel mezzo atmosferico, producendo un debole lampo di luce blu della durata di pochi miliardesimi di secondo. Per catturare questi segnali, il CTAO-South impiegherà oltre 50 telescopi dotati di camere ultra-rapide e specchi di enormi dimensioni.

Dimensioni e portata del progetto

L'osservatorio completo comprenderà oltre 60 telescopi suddivisi tra i siti CTAO-South (emisfero sud) e CTAO-North (emisfero nord), coprendo un'area di raccolta totale superiore a un milione di metri quadrati. Il sito cileno, da solo, opererà in un intervallo energetico compreso tra 20 GeV e 300 TeV, analizzando radiazioni miliardi di volte più energetiche della luce visibile.

"Siamo felici di accogliere questa struttura innovativa nella famiglia dell'ESO", ha dichiarato il Direttore Generale dell'ESO, Xavier Barcons. "L'inizio della costruzione del sito sud nel deserto di Atacama rappresenta una pietra miliare sia per CTAO che per l'ESO, ma anche per il Cile, poiché questa nuova struttura rafforzerà la posizione del Paese come centro mondiale per l'astronomia".

Grazie a una precisione senza precedenti, il CTAO permetterà agli astrofisici di indagare i misteri più profondi dell'Universo, partendo dallo studio dei processi di accelerazione delle particelle relativistiche per comprenderne l'origine, passando per l'osservazione ravvicinata di ambienti estremi quali buchi neri, stelle di neutroni e resti di supernove, fino a spingersi alle frontiere della fisica con la ricerca della materia oscura e la verifica dei limiti della teoria della relatività di Einstein.

Secondo Stuart McMuldroch, Direttore Generale di CTAO, il progetto sta trasformando una visione in realtà: "Grazie all'impegno dei nostri partner globali e al supporto dell'ESO, stiamo iniziando la costruzione di quello che sarà l'osservatorio di raggi gamma più avanzato sulla Terra".

Cronoprogramma e collaborazione internazionale

La costruzione delle fondamenta è affidata a un consorzio di aziende cilene, aprendo la strada all'installazione dei primi telescopi prevista per la fine del 2026. I primi dati scientifici e le osservazioni inaugurali del cielo gamma dal Cile sono attesi entro un anno dall'inizio dei lavori.

Il progetto è frutto di una collaborazione internazionale che vede l'ESO come partner fondatore e ospite del sito sud, in sinergia con il governo cileno e l'Agenzia Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo (ANID).