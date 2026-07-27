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Cybersecurity: Ducci (Acn), 'valutazione rischi avvenga a livello europeo e nazionale'

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27 luglio 2026 | 10.18
Redazione Adnkronos
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"Attraverso atti di esecuzione, la Commissione elencherà tutti i cosiddetti fornitori ad alto rischio". A quel punto, "la vera sfida sarà creare un meccanismo multilivello che affianchi, a una valutazione del rischio condotta a livello europeo, un meccanismo che consenta di preservare gli strumenti normativi adottati nel frattempo in ambito nazionale, rendendoli però fra di loro coerenti e interoperabili. Il rischio è anche quello di creare distonie a livello di mercato, perché si pone un problema di disponibilità di tecnologie alternative e di capacità professionali delle risorse umane nella sostituzione degli apparati critici". Lo ha detto Stefania Ducci, capo divisione strategia e politiche di cybersicurezza in ambito Ue Acn - Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, all'evento 'Tecnologia, potere, regole: la nuova partita della sovranità europea', organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia, presso Palazzo dell'Informazione a Roma.

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