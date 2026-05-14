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Da Topolino a Fellini: Rimini diventa la capitale della cultura pop

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La 42ª edizione di Cartoon Club e RiminiComix trasforma la città in un palcoscenico per il cinema d’animazione e il fumetto, celebrando l'arte di Giorgio Cavazzano tra mostre d'eccellenza e grandi ospiti

Da Topolino a Fellini: Rimini diventa la capitale della cultura pop
14 maggio 2026 | 13.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Il litorale romagnolo si prepara ad accogliere la 42ª edizione di Cartoon Club e RiminiComix, confermando il suo ruolo di baricentro per la cultura pop estiva attraverso una programmazione che fonde cinema d’animazione, editoria e intrattenimento multimediale. Dal 12 al 19 luglio, la manifestazione coinvolgerà l’intero tessuto urbano, dalle arene all’aperto del centro storico fino agli spazi museali, proponendo una selezione di oltre duecento cortometraggi animati, anteprime e workshop tecnici. L’evento, capace di generare annualmente un afflusso superiore alle 200.000 presenze, esplora le molteplici declinazioni del linguaggio visivo contemporaneo, ospitando figure di rilievo come John Nevarez, artista fondamentale per lo sviluppo visivo di successi globali quali Spider-Man: Into the Spider-Verse e Coco.

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Il cuore pulsante dell’intrattenimento si concentrerà in Piazzale Fellini dal 16 al 19 luglio, dove il raduno dedicato ad appassionati di anime, videogiochi e serie TV troverà la sua massima espressione. L’offerta musicale di questa edizione spazia dalle celebrazioni per i trent’anni di attività dei Raggi Fotonici alla performance internazionale di Mika Kobayashi, nota voce delle colonne sonore dell'animazione giapponese, che si esibirà insieme ai Samurai Artist Kamui coordinati da Tetsuro Shimaguchi. Il programma vedrà inoltre la partecipazione di Giorgio Vanni, figura iconica per diverse generazioni di spettatori televisivi, il cui show antologico precederà la chiusura della kermesse affidata alle sonorità dance di Daniel Tek.

Una rilevanza centrale è riservata all’universo dei cosplayer, che troveranno nel contest ufficiale di sabato 18 luglio e nel Crossover Wrestling momenti di confronto e spettacolo inediti per il territorio riminese. Tra le iniziative più suggestive spicca la consueta alba cosplay, un appuntamento fotografico collettivo in riva al mare che sintetizza visivamente il connubio tra la realtà urbana della Riviera e l’immaginario fantastico. Secondo la direzione artistica, la longevità del festival risiede proprio nella sua capacità di agire come connettore tra generazioni differenti, utilizzando il fumetto e l'animazione non solo come strumenti di svago, ma come lenti per interpretare le trasformazioni del tempo presente attraverso il dialogo internazionale.

L’identità di questa edizione è profondamente legata alla figura di Giorgio Cavazzano, ospite d’onore e firma del manifesto ufficiale che omaggia l’universo cinematografico di Federico Fellini. L’illustrazione principale ritrae Gelsomina, protagonista del film La Strada, in una sintesi poetica tra il tratto dinamico del maestro Disney e i simboli iconici della città, come il Grand Hotel e la ruota panoramica. La collaborazione tra Cavazzano e l’immaginario felliniano affonda le radici nella trasposizione fumettistica del 1991, un’opera che quest’anno celebra il suo trentacinquesimo anniversario e che rappresenta un ponte ideale tra la nona arte e il cinema d’autore.

Il percorso espositivo dedicato a Cavazzano, allestito presso il Museo della Città fino al 6 settembre, offre un’analisi dettagliata dell’evoluzione stilistica di un autore che ha ridefinito i canoni del disegno europeo. Attraverso tavole originali e materiali d’archivio, la mostra ripercorre tappe fondamentali della sua carriera, dalle parodie cinematografiche come Casablanca alla sperimentazione narrativa di Mickey Mouse Mystery Magazine. Il tributo al disegnatore veneziano troverà il suo momento solenne sabato 18 luglio con il conferimento del Premio alla Carriera, accompagnato da una lettura scenica speciale organizzata in sinergia con il Fellini Museum per ribadire il legame inscindibile tra il disegno e la grande narrazione cinematografica.

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