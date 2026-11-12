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Digital Fairness Act, l'industria europea dei videogame lancia l'allarme

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IIDEA e le associazioni europee bocciano il Digital Fairness Act: norme rigide su valute virtuali e acquisti in-game a rischio competitività

Digital Fairness Act, l'industria europea dei videogame lancia l'allarme
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12 novembre 2026 | 12.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il settore europeo dei videogiochi esprime forte preoccupazione per i contenuti del Digital Fairness Act (DFA), ritenuto dall'associazione di categoria italiana IIDEA, insieme alla European Games Developer Federation e a Video Games Europe, una misura sproporzionata e potenzialmente lesiva della competitività del comparto. Secondo l'analisi delle associazioni, la normativa, pur condividendo l'obiettivo della protezione dei consumatori, rischia di introdurre un'eccessiva frammentazione giuridica, di penalizzare i circa 8.700 studi di sviluppo attivi in Europa e di limitare la varietà di titoli a disposizione dei videogiocatori, sovrapponendosi a sistemi di tutela già collaudati come la classificazione PEGI e gli strumenti di controllo parentale.

Tra le principali criticità sollevate figurano le disposizioni relative alle valute virtuali e ai meccanismi di acquisto all'interno dei giochi. Il testo comunitario tratta ogni transazione interna come un acquisto effettivo, generando incertezze giuridiche e rischiando di compromettere la fruibilità di determinati titoli. Analoghe perplessità riguardano il divieto proposto per i meccanismi di gioco definiti pay-to-win o pay-to-progress: l'assenza di definizioni normative chiare, unita a sanzioni che potrebbero raggiungere il 6% del fatturato globale, esporrebbe gli sviluppatori a un elevato rischio di non conformità. L'industria contesta inoltre l'impostazione che vieta gli acquisti in-game ai minori di 18 anni, privando le famiglie e gli adolescenti della capacità di valutare autonomamente le spese e ignorando il principio della progressiva autonomia dei minori riconosciuto dalla normativa internazionale.

Il settore ribadisce l'efficacia dei modelli di autoregolamentazione e co-regolamentazione già operativi, ricordando che il sistema di classificazione PEGI è diffuso in quaranta Paesi e integrato da opzioni avanzate di monitoraggio familiare su console, PC e dispositivi mobili. A supporto della trasparenza, le associazioni avevano avanzato proposte alternative basate sulla progettazione sicura (safety by design), tra cui la disattivazione preventiva di acquisti e chat per i minori, attivabili solo dai genitori, l'indicazione dei prezzi in valuta reale e la gestione flessibile dei rimborsi per le valute virtuali non spese. L'associazione evidenzia infine come un eccesso di vincoli normativi finisca per penalizzare la filiera europea nei confronti dei concorrenti extra-UE, mettendo a rischio la crescita di un mercato leader a livello globale.

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