Digital Renaissance: IA, cyber e innovazione alla Camera

La Camera dei Deputati ha ospitato oggi il tavolo tecnico "Digital Renaissance: IA, Cyber e Innovazione Tecnologica al Servizio del Paese", promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta da Gabriele Ferrieri, in collaborazione con l'On. Alessandro Giglio Vigna, Presidente della Commissione Affari Europei.

L'incontro si è configurato come un momento di riflessione strategica e multidisciplinare volto ad approfondire l'impatto dell'Intelligenza Artificiale (IA), della Cybersecurity e delle soluzioni digitali avanzate nella costruzione di un sistema-Paese più efficiente, sicuro e competitivo. L'obiettivo condiviso dai partecipanti è stato quello di contribuire a una vera "rinascita digitale" capace di generare valore economico, sociale e culturale.

Il dialogo ha visto la partecipazione di un ampio parterre di rappresentanti istituzionali, del mondo accademico e delle grandi corporate, evidenziando la necessità di un approccio integrato per la transizione digitale.

Tra gli intervenuti figurano figure di spicco come Fabrizio Spada (Direttore Relazioni Istituzionali del Parlamento Europeo in Italia), Francesco Tufarelli (Direttore Generale Presidenza del Consiglio), William Nonnis (Analista tecnico PNRR) e accademici come il Prof. Luca Vollero (Università Campus Bio-Medico di Roma). Il mondo corporate è stato rappresentato da delegati di rilievo come Valentina Podestà (Google), Carlo Cavazzoni (Leonardo), Angela Gargani (FiberCop), Edoardo Cabras (INWIT) e Mauro Giancaspro (ANAS).

Il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri, ha posto l'accento sulla necessità di agire con prontezza: "In un mondo sempre più interconnesso, l'Italia deve abbracciare l'innovazione digitale non come una sfida, ma come un'opportunità imperdibile per rilanciare la nostra competitività globale. Questo tavolo rappresenta un passo concreto verso una collaborazione tra pubblico e privato che acceleri la transizione verso un futuro sostenibile e inclusivo".

A sua volta, l'On. Alessandro Giglio Vigna ha ribadito l'impegno istituzionale: "La Commissione Affari Europei è impegnata a supportare politiche che integrino l'IA e la cybersecurity nei framework europei, garantendo che l'Italia sia protagonista di una digitalizzazione responsabile e all'avanguardia. Eventi come questo sono fondamentali per tradurre le visioni in azioni concrete".

L'incontro ha evidenziato in modo chiaro la necessità di affrontare le sfide della digitalizzazione con un focus su etica, sicurezza e inclusività.

ANGI ha annunciato che i risultati del tavolo saranno rielaborati in un Innovation Paper, destinato a essere condiviso con le commissioni e gli intergruppi parlamentari.