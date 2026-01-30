circle x black
Digitale: Fondazione Grins lancia Amelia, ecosistema di dati e ricerca a servizio delle imprese

30 gennaio 2026 | 10.41
La Fondazione Grins presenta Amelia, una piattaforma digitale nata nell'ambito del Pnrr per trasformare i dati e la ricerca scientifica in uno strumento operativo a supporto delle decisioni pubbliche e private, superando così la frammentazione informativa che limita l'efficacia delle politiche e delle strategie economiche. All'aggregazione, gestione e analisi dei dati, la piattaforma integra servizi avanzati quali modelli predittivi, intelligenza artificiale e tutela della privacy. L'obiettivo ultimo è il rafforzamento della qualità delle decisioni in ambiti chiave come politiche pubbliche, transizione energetica, sostenibilità e coesione territoriale.

