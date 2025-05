Don Diablo rivoluziona i video musicali con nvidia RTX e Intelligenza Artificiale Generativa per "Blackout" - Il video

Il nuovo video musicale dell'icona dell'elettronica combina la generazione di immagini accelerata da NVIDIA RTX con l'animazione cinematografica in cloud, spingendo i confini della creatività visiva

L'artista di musica elettronica Don Diablo continua la sua esplorazione dei confini tra musica, arte visiva e performance dal vivo. Il video del suo ultimo singolo, “BLACKOUT”, rappresenta un'innovativa sperimentazione con l'intelligenza artificiale generativa, implementando un workflow ibrido che integra strumenti basati su NVIDIA RTX e soluzioni cloud avanzate.

Ambientato in un contesto di magazzino industriale, il video immerge lo spettatore in uno scenario generato dall'intelligenza artificiale, caratterizzato da effetti visivi stilizzati, atmosfere cinematografiche ed elementi grafici personalizzati.

Le fasi di sperimentazione visiva e creazione delle immagini sono state condotte localmente su una workstation equipaggiata con GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, garantendo un controllo creativo completo. La fase di animazione finale è stata invece realizzata sfruttando Kling AI, uno strumento di generazione video basato su cloud, dimostrando un approccio ibrido che massimizza l'efficienza e la qualità visiva.

L'intero processo di creazione visiva del video musicale, dalla definizione dello stile alla modellazione dell'identità visiva, è stato gestito in locale tramite ComfyUI, un'interfaccia utente visuale basata su nodi, progettata per costruire e personalizzare workflow generativi con l'intelligenza artificiale.

Grazie a una configurazione intuitiva, il team è stato in grado di avviare flussi di lavoro preconfigurati e sperimentare liberamente con diversi modelli e tecniche generative. ComfyUI ha garantito velocità operativa, semplicità d'uso e compatibilità con una vasta gamma di strumenti open source, consentendo iterazioni rapide e risultati visivi coerenti con la visione artistica di Don Diablo.

Per l'artista, le immagini dovevano integrarsi profondamente nella sua identità artistica, trascendendo il ruolo di semplici effetti visivi. A tal fine, è stato addestrato un modello personalizzato utilizzando un dataset specifico del volto di Diablo, impiegando il metodo di adattamento a basso rango all'interno dell'interfaccia FLUXGYM.

Il modello così creato è stato successivamente importato in ComfyUI e integrato in una pipeline di Stable Diffusion per la generazione di immagini stilizzate. Un nodo dedicato all'incorporazione dell'identità ha assicurato la coerenza dei tratti somatici da un fotogramma all'altro, mantenendo uno stile visivo uniforme e immediatamente riconoscibile.

Una volta definite le immagini chiave, il team ha utilizzato Kling AI, una piattaforma cloud, per animarle in sequenze dinamiche, sfruttando le sue avanzate capacità fisiche e cinematiche per dare vita alle visioni creative.

"Lavorare con questi nuovi strumenti di intelligenza artificiale è stato come entrare nella mia mente," ha commentato Diablo. "Siamo riusciti ad alzare il livello creativo, modellare le immagini in tempo reale e rimanere concentrati sulla narrazione. L'IA si è rivelata uno strumento potentissimo per la creatività."

Ecco il video musicale completo di “BLACKOUT”, che illustra come il team ha concretizzato le proprie idee creative con RTX AI

Artisti e sviluppatori stanno già sfruttando attivamente l'intelligenza artificiale generativa per semplificare i processi creativi ed espandere le potenzialità del proprio lavoro, spaziando dall'ideazione di nuovi concept al design di mondi virtuali e allo sviluppo di applicazioni intelligenti. Grazie ai PC RTX AI, i professionisti possono contare su prestazioni elevate e accedere ai modelli e agli strumenti di IA più recenti e avanzati.