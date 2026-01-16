circle x black
eFootball supera i 950 milioni di download: al via le celebrazioni globali

Konami annuncia nuovi traguardi per il simulatore calcistico. Protagonista il Manchester United con pack esclusivi, bonus in monete e l'avvio delle qualificazioni eSports

16 gennaio 2026 | 12.29
Konami Digital Entertainment B.V. ha ufficialmente confermato che eFootball ha superato la soglia dei 950 milioni di download cumulativi su scala mondiale. Il traguardo, annunciato il 15 gennaio 2026, viene accompagnato da una serie di iniziative in-game volte a consolidare la base utenti e a potenziare la componente competitiva del titolo. Il cuore delle celebrazioni ruota attorno alla partnership con il Manchester United. Gli utenti hanno ora accesso a un pack club dedicato che include l'intera rosa dei titolari dei Red Devils. Parallelamente, il database delle leggende si espande con l'introduzione di figure storiche: spiccano la versione Big Time di George Best e le varianti Epic di Peter Schmeichel e Bryan Robson, offrendo ai giocatori la possibilità di integrare icone del passato nelle proprie formazioni contemporanee.

Economia di gioco e bonus login

Per incentivare la partecipazione durante il periodo della campagna, Konami ha implementato un sistema di ricompense basato su accessi giornalieri e obiettivi specifici. Progredendo negli eventi dedicati, gli utenti possono accumulare ticket e bonus che offrono la possibilità di ottenere fino a 1.000 monete eFootball, oltre a effetti personalizzati per le reti segnate.

Verso le eFootball Championship 2026 World Finals

Il versante eSports entra nel vivo con l'apertura delle qualificazioni ufficiali per il Club Event del Manchester United. Il torneo è inserito nella più ampia cornice del "World Championship", una competizione che nella passata stagione ha registrato il coinvolgimento di oltre 36,42 milioni di partecipanti. La struttura del campionato 2026 si divide in due percorsi principali:

Open: accessibile a tutti gli utenti a livello globale.

Club Event: mirato a determinare il miglior rappresentante per ognuno dei club partner ufficiali.

I vincitori di queste fasi si sfideranno nell'estate del 2026 per decretare il "World’s Best eFootball player". Sul fronte delle infrastrutture digitali, si registra l'arrivo dello "Spotify Camp Nou" rinnovato. L'impianto del FC Barcelona è attualmente disponibile per la versione mobile di eFootball, mentre per gli utenti console e PC il rilascio è previsto con un prossimo aggiornamento software.

