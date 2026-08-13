eFootball versione 6.0.0, nuove dinamiche di gioco e la campagna stagionale - Il video

Konami Digital Entertainment ha rilasciato la versione 6.0.0 di eFootball, segnando l'avvio della nuova stagione agonistica sulla piattaforma disponibile per console, PC e dispositivi mobili. L'aggiornamento introduce la modalità Custom Tournament, una funzione che permette agli utenti di organizzare e gestire competizioni personalizzate fino ad un massimo di otto partecipanti, consentendo sia l'impiego dei propri Dream Team sia l'impostazione di regole e temi specifici con supervisione delle sfide in tempo reale.

Sul piano tecnico e della gestione tattica, la nuova versione integra le Fluid Formation, un sistema che consente la variazione automatica del modulo di gioco in base al possesso palla o alla fase difensiva, ampliando la combinazione con i Playing Style dei singoli calciatori. Le modifiche apportate alla simulazione sul campo introducono la meccanica del Dynamic Volley, progettata per offrire un controllo più accurato sui tiri di prima intenzione al volo, unitamente al rinnovo delle animazioni relative a dribbling, passaggi, dinamiche dei portieri e controlli di palla.

Ecco il video di lancio

Tra le novità figurano anche l'inserimento della figura dell'allenatore con due Link-Up Plays, inaugurata dalla figura di Antonio Conte, e la revisione dei minigiochi giornalieri sviluppata in collaborazione con lo studio PlatinumGames Inc. attraverso la funzione Daily Super Play. In concomitanza con la pubblicazione dell'aggiornamento, è stata attivata la New Season Campaign, un periodo promozionale attivo fino al 3 settembre 2026 che prevede l'assegnazione di punti esperienza, risorse in-game e contratti speciali per la rosa tramite bonus di accesso e il completamento di obiettivi dedicati, affiancata dalla disponibilità dei pacchetti dedicati agli ambassador del titolo.