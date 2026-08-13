circle x black
Cerca nel sito
 

eFootball versione 6.0.0, nuove dinamiche di gioco e la campagna stagionale - Il video

sponsor

Konami aggiorna la piattaforma di simulazione calcistica introducendo le formazioni fluide, la meccanica Dynamic Volley e la collaborazione con PlatinumGames

eFootball versione 6.0.0, nuove dinamiche di gioco e la campagna stagionale - Il video
13 agosto 2026 | 13.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Konami Digital Entertainment ha rilasciato la versione 6.0.0 di eFootball, segnando l'avvio della nuova stagione agonistica sulla piattaforma disponibile per console, PC e dispositivi mobili. L'aggiornamento introduce la modalità Custom Tournament, una funzione che permette agli utenti di organizzare e gestire competizioni personalizzate fino ad un massimo di otto partecipanti, consentendo sia l'impiego dei propri Dream Team sia l'impostazione di regole e temi specifici con supervisione delle sfide in tempo reale.

Sul piano tecnico e della gestione tattica, la nuova versione integra le Fluid Formation, un sistema che consente la variazione automatica del modulo di gioco in base al possesso palla o alla fase difensiva, ampliando la combinazione con i Playing Style dei singoli calciatori. Le modifiche apportate alla simulazione sul campo introducono la meccanica del Dynamic Volley, progettata per offrire un controllo più accurato sui tiri di prima intenzione al volo, unitamente al rinnovo delle animazioni relative a dribbling, passaggi, dinamiche dei portieri e controlli di palla.

Ecco il video di lancio

Tra le novità figurano anche l'inserimento della figura dell'allenatore con due Link-Up Plays, inaugurata dalla figura di Antonio Conte, e la revisione dei minigiochi giornalieri sviluppata in collaborazione con lo studio PlatinumGames Inc. attraverso la funzione Daily Super Play. In concomitanza con la pubblicazione dell'aggiornamento, è stata attivata la New Season Campaign, un periodo promozionale attivo fino al 3 settembre 2026 che prevede l'assegnazione di punti esperienza, risorse in-game e contratti speciali per la rosa tramite bonus di accesso e il completamento di obiettivi dedicati, affiancata dalla disponibilità dei pacchetti dedicati agli ambassador del titolo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
eFootball giochi di calcio PlatinumGames Konami videogiochi esports
Vedi anche
Matteo Renzi a sorpresa al concerto di Katy Perry in Costa Smeralda - Video
News to go
Controlli Nas sull'acqua in bar e ristoranti, irregolare più di un locale su due
"Si tocca la pancia per svegliare Trump con una scossa", la nuova teoria complottista sui social
Il timelapse dell'eclissi solare, le immagini dell'osservatorio di Greenwich
Lo spettacolo dell'eclissi visto dalla spiaggia, sole oscurato dalla luna al tramonto - Video
Caso Ranucci, l'avvocato: "Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato" - Video
A Padova inizia a riempirsi PHI12, la piscina con acqua termale più profonda al mondo - Video
Eclissi totale, il fenomeno: quando e come vederla
News to go
Ex Ilva, Federacciai lavora a cordata italiana
Mercati cauti, bene Wall Street dopo dato inflazione - Video
Caso Ranucci, Gasparri 'canta' Branduardi: "Alla fiera di Report non si capisce più chi incontrava chi" - Video
Eclissi, il consiglio dell'oculista: "Ecco come guardarla senza rischi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza