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Europe, Deep Purple, Skunk Anansie e Bob Sinclar per la stagione dei concerti in Toscana

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Da Forte dei Marmi a Pisa, il calendario 2026 della musica dal vivo ospita nomi di rilievo mondiale tra rock, hard rock ed elettronica

Europe, Deep Purple, Skunk Anansie e Bob Sinclar per la stagione dei concerti in Toscana
30 giugno 2026 | 16.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La stagione estiva in Toscana conferma la consolidata vocazione della regione come hub nazionale per l’organizzazione di eventi musicali che uniscono il patrimonio monumentale alle performance internazionali. Il cartellone programmato per i mesi di luglio e agosto 2026 vede alternarsi nelle principali piazze e arene toscane artisti che hanno segnato la storia della musica contemporanea, confermando una strategia di valorizzazione del territorio attraverso lo spettacolo dal vivo. L’apertura del ciclo di concerti è fissata per il 9 luglio presso Villa Bertelli a Forte dei Marmi, dove gli Europe si esibiranno nell’ambito del festival organizzato da LEG Live Emotion Group e dalla Fondazione Villa Bertelli. La band svedese porterà in scena un repertorio che coniuga le produzioni storiche con i brani più recenti, consolidando il legame con il pubblico italiano.

Il focus della programmazione si sposta successivamente a Pisa, dove la storica Piazza dei Cavalieri ospiterà gli appuntamenti del Pisa Summer Knights, rassegna promossa in sinergia da Pisamo, LEG e dall’Amministrazione comunale. Il 16 luglio è previsto il concerto dei Deep Purple, formazione cardine dell’hard rock globale, che dopo oltre cinquant’anni di attività continua a mantenere standard tecnici di rilievo nell’ambito delle tournée estive continentali. Lo stesso palcoscenico pisano sarà teatro, il 26 luglio, della performance degli Skunk Anansie; la band britannica, nota per l'approccio energico alla scena rock, si inserisce nel programma estivo proponendo una rilettura dei successi che hanno caratterizzato il percorso artistico del gruppo guidato da Skin.

La proposta musicale estiva non si limita esclusivamente ai generi rock, ma amplia l’offerta includendo la scena elettronica d’autore. Il 21 agosto, presso il Tinì Sound Garden di Cecina, è previsto il live di Bob Sinclar, tra i produttori francesi più riconosciuti a livello internazionale nell'ambito della dance music. L'evento rappresenta uno dei momenti focali per quanto riguarda le sonorità elettroniche in Toscana. L'intera programmazione, gestita da LEG Live Emotion Group, si pone l'obiettivo di posizionare la Toscana come una delle destinazioni primarie per il turismo esperienziale legato alla musica. Il calendario dettagliato delle manifestazioni e le informazioni relative alle date aggiuntive sono consultabili sulla pagina ufficiale LEG.

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Europe Deep Purple Skunk Anansie LEG Live Emotion Group Bob Sinclar concerti estivi concerti estivi Toscana
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