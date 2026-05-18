FalComics 2026: 190.000 Presenze a Falconara Marittima

La quinta edizione del Falcomics, svoltasi a Falconara Marittima dal 15 al 17 maggio 2026, ha registrato, in base alle prime rilevazioni, un afflusso complessivo di 190.000 visitatori, consolidando la sua posizione all'interno del circuito C.F.C. Comics Festival Community. L'impianto organizzativo, coordinato da LEG Live Emotion Group in sinergia con l'amministrazione comunale, ha superato i limiti logistici imposti dalle avverse condizioni meteorologiche della giornata inaugurale, distribuendo le proprie attività su quattro palchi principali e più di dieci aree tematiche. La configurazione geografica dell'evento ha compreso hub dedicati alle produzioni musicali e alla comunicazione all'interno di Parco Kennedy, spazi espositivi e laboratori in piazza Garibaldi, oltre a sezioni riservate ai comparti dell'eSport, dei giochi da tavolo e della cinematografia in piazza Mazzini, trasformando Falconara Marittima in una vera e propria città-festival.

Sotto il profilo dei contenuti, il calendario ha integrato ottantasei appuntamenti che hanno visto il coinvolgimento di novantadue relatori tra disegnatori, saggisti, musicisti, professionisti della comunicazione e interpreti dello spettacolo. Tra i profili internazionali si segnalano l'illustratore giapponese Yuji Kaida e la fumettista Elena Casagrande, le cui presenze si sono articolate all'interno di un programma integrato da ventidue sigle associative impegnate nella riproduzione di scenari crossmediali e nell'animazione comunitaria.

Gianluca Del Carlo, Direttore Artistico del Festival e degli eventi C.F.C. Comics Festival Community, ha commentato: "Cinque anni fa, FalComics era un sogno fragile; oggi è una meravigliosa realtà costruita insieme a migliaia di persone. Il claim Wonder nasce dalla necessità di ricordarci quanto sia importante continuare a meravigliarsi, emozionarsi e sentirsi vivi davanti alla bellezza condivisa. In questi giorni, Falconara è diventata ancora una volta una grande casa fatta di colori, musica, sorrisi e umanità. Voglio ringraziare il Sindaco Stefania Signorini e tutta la sua squadra per aver creduto sin dal primo giorno in questa follia meravigliosa, insieme a tutte le persone che hanno reso possibile questa quinta edizione. Un grazie speciale ai miei compagni di ventura, sempre eccezionali, e a LEG, che da anni è molto più di un gruppo di lavoro: è la mia famiglia. Noi che costruiamo festival viviamo un po’ come i saltimbanchi di una volta: inseguiamo luci ed emozioni sperando di regalare alle persone qualche istante di felicità autentica. E quando, negli occhi del pubblico, rivedi quello stupore puro, capisci che tutta la fatica ha davvero un senso. Ora torno da mia moglie e dalle mie gatte… ma un pezzetto del mio cuore, come sempre, rimarrà a Falconara".

Il Vicesindaco Marco Giacanella dedica un pensiero ai doverosi ringraziamenti: "FalComics è un evento che anima tutta la città. Innanzitutto desidero ringraziare la Regione Marche, il Ministero delle politiche giovanili, i tantissimi sponsor che credono in questo progetto, ne apprezzano il valore e ogni anno sono sempre di più: è anche grazie a loro che questo evento è possibile. Permettetemi poi di ringraziare davvero tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: gli ospiti istituzionali, le Forze dell’Ordine, l’Esercito, la Polizia di Stato, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza. Vorrei inoltre fare un plauso alle maestranze comunali, agli impiegati e ai dirigenti comunali per l’impegno profuso, con un pensiero speciale all’Ufficio Cultura e Turismo, allo staff CFC e alla Polizia Locale per il grande lavoro svolto in un evento che coinvolge e si estende in tutta la città. Un grazie speciale va inoltre alla Protezione Civile regionale e cittadina, alla Croce Gialla e, più di tutti, ai cittadini e a tutte le persone che hanno deciso di vivere questo evento. Ci tengo inoltre a sottolineare il prezioso impegno delle associazioni culturali e di promozione sociale che, con il loro contributo, aiutano a rendere FalComics una manifestazione sempre più partecipata e sentita. Un ringraziamento particolare va infine ai falconaresi, anche per la pazienza: perché quando una manifestazione coinvolge tutta la città inevitabilmente cambiano ritmi e abitudini, ma è proprio questo il segno più bello di un evento vissuto davvero da tutta la comunità".

"A conclusione di FalComics 2026, esprimiamo grande soddisfazione per un’edizione che ha confermato il festival come uno degli appuntamenti di riferimento a livello nazionale per la cultura pop", hanno dichiarato Tania Ferri, Elisabetta De Luca e Sandro Giacomelli, soci fondatori di LEG. "Le giornate del 15, 16 e 17 maggio hanno visto una straordinaria partecipazione di pubblico, che ha animato ogni area del festival con entusiasmo, curiosità e spirito di condivisione, una grande festa ricca di emozioni e stupore. Un ringraziamento sentito va al Comune di Falconara Marittima e al Sindaco Stefania Signorini per la collaborazione e la visione condivisa, così come a Gianluca Del Carlo e a tutta la squadra di C.F.C. Comics Festival Community e LEG Live Emotion Group, una grande famiglia allargata che rende possibile la realizzazione di un evento sempre più riconoscibile e rilevante nel panorama nazionale. Il tema di questa edizione, “Wonder”, ha accompagnato e rappresentato pienamente lo spirito del festival e del nostro lavoro: la riscoperta della meraviglia come esperienza collettiva e condivisa".

In chiusura, questa la riflessione della Sindaco Stefania Signorini: "Vedere la nostra città invasa da migliaia di appassionati, famiglie e giovani arrivati da ogni parte della regione – e non solo – è la conferma che questo festival è ormai un punto di riferimento inscindibile nel panorama del fumetto e della cultura pop. Voglio ringraziare di cuore gli organizzatori, i rappresentanti di Leg Tania, Elisabetta e Sandro. Un grazie speciale dal profondo del cuore al direttore artistico Gianluca Del Carlo, che è riuscito a dare concretezza a quello che era un mio sogno. FalComics non è solo divertimento, ma un formidabile motore di aggregazione sociale e di promozione turistica ed economica per il nostro territorio. Abbiamo dimostrato, ancora una volta, che Falconara sa fare grandi cose, assumendo un ruolo sempre più centrale a livello nazionale e internazionale. Basti pensare alla presenza di artisti di primo piano come Yuji Kaida, celebre illustratore di Godzilla arrivato per la prima volta in Italia direttamente dal Giappone, oppure Lamberto Bava, Francesco Montanari, Cristina D’Avena e Giorgio Vanni. E poi ancora tanti altri disegnatori, illustratori, acantanti, cosplayer, musicisti e tutti gli altri protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura pop: davvero di tutto e di più. FalComics ci aspetta il prossimo anno nei giorni 28, 29 e 30 maggio! Siamo già al lavoro per rendere la prossima edizione ancora più ricca di ospiti, eventi e sorprese. Falconara è pronta a far volare di nuovo la fantasia verso il 2027!".