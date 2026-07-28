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Falcon 9 a inizio agosto lo schianto dello stadio SpaceX sulla Luna

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Il relitto del vettore, in orbita dal gennaio 2025, colpirà il cratere Einstein offrendo agli astronomi l'opportunità di studiare un impatto ad alta velocità sulla superficie lunare

Falcon 9 a inizio agosto lo schianto dello stadio SpaceX sulla Luna
28 luglio 2026 | 17.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Lo stadio superiore del razzo Falcon 9 di SpaceX si schianterà sulla superficie lunare il 5 agosto 2026 attorno alle ore 06:35 Utc. Il relitto spaziale, abbandonato in un'orbita ad alta eccentricità dopo aver lanciato le missioni Blue Ghost-1 e Hakuto-R Resilience nel gennaio 2025, è stato individuato in rotta di collisione dall'astronomo Bill Gray tramite il software Find_Orb.

La struttura cilindrica metallica, lunga circa dodici metri e con una massa di quattro tonnellate, impatterà a una velocità di 2,43 chilometri al secondo nei pressi del cratere Einstein, situato sul bordo orientale della Luna in una zona che al momento dell'urto risulterà illuminata dal Sole. L'evento rappresenterà un'importante occasione di studio per la comunità scientifica internazionale e per gli astrofili, poiché i detriti spaziali di massa e traiettoria note funzionano come veri e propri esperimenti controllati per calibrare i modelli di fisica degli impatti, la propagazione delle onde sismiche e la dispersione delle polveri.

L'osservazione si preannuncia complessa per le regioni europee a causa della luce diurna, favorendo gli osservatori del continente americano che beneficeranno del cielo buio, mentre da Terra e tramite le sonde in orbita lunare come Lunar Reconnaissance Orbiter e Korea Pathfinder Lunar Orbiter si cercherà di registrare il brevissimo flash luminoso iniziale, la formazione del pennacchio di polveri e la creazione del nuovo cratere finale, stimato tra i venti e i trenta metri di diametro.

Crediti immagine di cover: Cratere Einstein di circa 170 km di diametro. Crediti: A. Carbognani/Virtual Moon Atlas

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Falcon 9 Find_Orb Lunar Reconnaissance Orbiter Korea Pathfinder Lunar Orbiter superficie lunare SpaceX cratere Einstein Blue Ghost 1 come vedere l'impatto del Falcon 9 Hakuto R Resilience
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