Fallout: New Vegas approda nel cloud con l'espansione del catalogo GeForce NOW

L'aggiornamento settimanale introduce titoli iconici e l'ottimizzazione per la nuova architettura RTX 5080, accompagnati da promozioni per le festività e riscatti esclusivi

24 dicembre 2025 | 13.54
Redazione Adnkronos
Il servizio di cloud gaming di NVIDIA prosegue la sua espansione invernale con un aggiornamento che punta sulla nostalgia e sulla potenza di calcolo. Protagonista del nuovo "GFN Thursday" è Fallout: New Vegas, il celebre GDR post-apocalittico che si unisce alla libreria proprio in concomitanza con il successo mediatico della serie televisiva dedicata al franchise.

Il ritorno nel Mojave e le ricompense per gli utenti Ultimate

L'integrazione di Fallout: New Vegas (disponibile via Steam, Epic Games Store e Xbox/Game Pass) permette ai giocatori di esplorare la Zona Contaminata con le prestazioni del cloud. Per gli abbonati al livello Ultimate, l'offerta si amplia ulteriormente: è infatti possibile riscattare le versioni complete di Fallout 3 e Fallout 4, consolidando la presenza del brand di Bethesda sulla piattaforma.

Oltre alle atmosfere post-atomiche, il catalogo si arricchisce con il mondo magico di Hogwarts Legacy e la collezione LEGO Harry Potter: Anni 1–7. L'implementazione tecnica di questi titoli è particolarmente rilevante: Hogwarts Legacy e Avatar: Frontiers of Pandora risultano ora pienamente ottimizzati per le prestazioni delle nuove GeForce RTX 5080, garantendo fluidità elevata e dettagli grafici avanzati anche su hardware locali meno performanti o su console portatili come Steam Deck.

Per quanto riguarda l'accessibilità al servizio, è attiva la promozione "Half Off Holiday", che prevede uno sconto del 50% sul primo mese per i nuovi abbonamenti ai piani Ultimate o Performance. Questa iniziativa mira ad agevolare l'ingresso di nuovi utenti nel periodo di picco dei consumi digitali natalizi.

