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Final Fantasy Resonance, il primo capitolo della serie in HD-2D

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Square Enix annuncia Final Fantasy Resonance per tutte le console e PC, un GdR classico che per la prima volta sposa la tecnologia visiva HD-2D

Final Fantasy Resonance, il primo capitolo della serie in HD-2D
10 giugno 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Square Enix ha ufficializzato lo sviluppo di Final Fantasy Resonance, un progetto ambizioso destinato a ridefinire l'arco narrativo nato originariamente sui dispositivi mobili con Final Fantasy Brave Exvius. Lungi dal configurarsi come una semplice operazione di conversione, il titolo è stato interamente ricostruito e calibrato per offrire un'esperienza da console a tutto tondo, capace di mantenere intatta l'atmosfera dei grandi classici della saga.

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Il cuore pulsante dell'esperienza poggia su un sistema di combattimento strategico a turni, arricchito da dinamiche contemporanee che ne snelliscono il ritmo senza intaccarne la profondità logica. All'interno di una struttura narrativa che vede il ritorno degli iconici chocobo, dei maestosi esper e dei dirigibili per l'esplorazione, gli sviluppatori hanno integrato la presenza di figure leggendarie del franchise come Cloud, Tidus e il Guerriero della Luce. Il comparto visivo adotta la tecnologia HD-2D, fondendo la nostalgia della pixel art tradizionale con complessi effetti di profondità e illuminazione ambientale in tre dimensioni.

La pubblicazione sul mercato è ufficialmente pianificata per il prossimo 22 ottobre 2026. Il gioco debutterà contemporaneamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, su Switch 2 e su PC, dove sarà distribuito attraverso Steam e Microsoft Store. Il prezzo di listino per l'edizione standard è fissato a 59,99 €. Per gli appassionati saranno inoltre disponibili una Digital Deluxe Edition a 69,99 €, contenente diversi elementi digitali di supporto in-game, e una Collector's Edition fisica, comprensiva di colonna sonora, artbook e una carta promozionale esclusiva per il gioco di carte collezionabili ufficiale della serie.

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Final Fantasy Resonance Square Enix videogiochi Switrch 2 PS5
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