Final Fantasy VII Revelation arriva nel 2027 su console e PC

Il capitolo conclusivo della trilogia introdurrà l'esplorazione con l'aeronave Highwind e il debutto in combattimento di Vincent e Cid

La fine del viaggio per Cloud e compagni ha finalmente un nome e una data. Square Enix ha ufficialmente annunciato Final Fantasy VII Revelation, il capitolo conclusivo della trilogia che reimmagina il classico del 1997, previsto in uscita nella primavera del 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2. La chiusura del cerchio arriverà in concomitanza con il trentesimo anniversario del gioco originale, ponendo fine a un percorso produttivo durato oltre dieci anni.

Il palcoscenico del nuovo annuncio mostra un mondo sull'orlo del baratro, minacciato dall'arrivo di Meteor e dai piani divini di Sephiroth. La struttura di gioco promette una libertà d'esplorazione totale grazie all'introduzione dell'aeronave Highwind, che permetterà spostamenti fluidi e senza caricamenti tra i cieli e la superficie del pianeta. Dal punto di vista del gameplay, la formula ibrida tra azione e strategia accoglierà Vincent Valentine e Cid Highwind come personaggi giocabili, introducendo inoltre il sistema "Stile", una meccanica legata ai costumi che permetterà di modificare i set di mosse dei protagonisti richiamando le classi storiche della saga, come il Mago Nero o il Guerriero. Le ambientazioni spazieranno da Wutai fino alle distese ghiacciate del nord, con una struttura narrativa che richiederà di dividere il gruppo per affrontare i diversi conflitti globali, lasciando al giocatore la scelta sull'ordine delle missioni.

I vertici dello sviluppo hanno sottolineato l'importanza storica del progetto. Il producer Yoshinori Kitase ha descritto la conclusione come la sintesi di trent'anni di lavoro sul franchise, mentre il direttore creativo Tetsuya Nomura ha espresso particolare orgoglio per la resa dei nuovi personaggi utilizzabili. In attesa del debutto, Square Enix ha reso disponibili Final Fantasy VII Remake Intergrade e Final Fantasy VII Rebirth in un unico pacchetto cumulativo a 59,99 euro su tutte le piattaforme, introducendo anche opzioni di facilitazione per accelerare il completamento dei primi due capitoli. Per coloro che importeranno i salvataggi dei titoli precedenti all'interno di Revelation, sono infine previsti bonus di gioco che includono le invocazioni di Chocomoguri e Fenice.