Fortnite, arriva l'Isola dei Paguri di Cicciogamer89

IDNTT+ annuncia il lancio de "L'Isola dei Paguri by Cicciogamer89", una nuova mappa di Fortnite creata in collaborazione con il celebre content creator italiano Cicciogamer89 (Mirko Alessandrini). L'iniziativa sfrutta le potenzialità di Unreal Engine 5.3. Cicciogamer89, con oltre 3,6 milioni di iscritti su YouTube e un seguito considerevole su Fortnite, ha contribuito attivamente alla progettazione della mappa, ispirata ai suoi tratti distintivi e al suo immaginario. Dal promontorio Paguro al food truck in-game, l'isola offre un'ambientazione originale e ricca di dettagli.

Il gameplay, basato su sfide e scontri a squadre, prevede l'utilizzo di "hamburger" come valuta di gioco, un chiaro riferimento al progetto culinario avviato dal creator nel 2023. La mappa, caratterizzata da una conformazione ad atollo con quattro biomi differenti, è stata progettata per offrire un'esperienza di gioco varia e stimolante. Cicciogamer89, forte della sua conoscenza del gioco e delle preferenze dei giocatori, ha collaborato con il team di sviluppo per garantire un elevato livello di dettaglio e meccaniche di gioco coinvolgenti. "L'Isola dei Paguri by Cicciogamer89" è disponibile su Fortnite con il codice 0014-5620-0646.