Raggiunto da Adnkronos Tech&Games, Matteo Giudici, vicepresidente vendite di vivo Italia, racconta le ambizioni del marchio nella fascia premium, il ruolo dell’e-commerce e come la filosofia Benfen orienta lo sviluppo degli smartphone X500 Pro Max e X500 Pro e dei nuovi dispositivi IoT

Con l'ufficializzazione della serie vivo X500 e dei nuovi accessori audio intelligenti, l'azienda consolida la propria presenza nel mercato italiano puntando con decisione sulla fascia alta. Tra l'eccellenza fotografica sviluppata in sinergia con ZEISS, la potenza dell'architettura a 2 nanometri e una gamma IoT pensata per un'integrazione senza soluzione di continuità, vivo non si propone più come una semplice alternativa, ma come un protagonista maturo del settore mobile.

Matteo Giudici, Sales VP di vivo Italia, raggiunto da Adnkronos Tech&Games, approfondisce le leve commerciali dietro il debutto dei nuovi modelli, dal peso crescente delle vendite dirette online alle sinergie con i grandi partner retail e operatori telefonici come WINDTRE, passando per il valore dell'ascolto attivo degli utenti che da sempre ispira la visione del brand. Infatti a guidare ogni scelta commerciale e produttiva del brand è la filosofia del Benfen, un principio cardine della cultura aziendale che impone di fare le cose giuste nel modo giusto: un approccio basato sull'ascolto attivo dei consumatori, sull'eccellenza ingegneristica e sul rifiuto di logiche speculative per costruire relazioni solide e trasparenti nel lungo periodo.

Matteo Giudici, Sales VP di vivo Italia

Quali canali di vendita e partnership commerciali, come quelle avviate con operatori telefonici ed e-commerce, supporteranno il posizionamento di X500 Pro Max sul mercato italiano?

“Per sostenere la presenza di vivo in Italia puntiamo a consolidare le partnership commerciali con i principali retailer e operatori. In tal senso, restano chiave gli accordi con WindTRE e Unieuro. Per i modelli premium, come la Serie X, l’online continua ad attestarsi come un canale particolarmente rilevante: oggi rappresenta circa 70% delle vendite di questa fascia. È un chiaro segnale della brand awareness che stiamo costruendo in Italia: i nostri utenti, infatti, si affidano sempre più alle recensioni online, acquistando spesso “a scatola chiusa” i nostri prodotti direttamente sul vivo Store. Un indicatore chiave del rapporto di fiducia che stiamo consolidando anche nel mercato italiano”.

Avete previsto sconti dedicati e vantaggi per gli utenti registrati e iscritti alla lista d'attesa sul vostro store: quanto sono determinanti queste leve per convincere i clienti a scegliere le versioni top con Kit fotografico?

“La Serie X può contare su una base di utenti appassionati che hanno già conosciuto le prestazioni di questa categoria di prodotto e sono entrati in contatto e consolidato la relazione e l’esperienza con il brand. In questi mesi abbiamo ascoltato con attenzione gli utenti italiani e continuiamo a lavorare per migliorare la loro esperienza, a partire dal processo di acquisto. Le promozioni di lancio e i codici riservati a chi è registrato o iscritto alla lista d'attesa vanno in questa direzione: riconoscere chi ci segue con interesse, rendere l'acquisto più semplice e vantaggioso e accompagnare la scelta, in particolare per le configurazioni con Kit fotografico, pensate per chi vuole sfruttare appieno il potenziale della fotografia da smartphone”.

Come si inseriscono le iniziative di permuta gestite in collaborazione con le principali insegne di elettronica di consumo, tra cui Unieuro, Euronics e MediaWorld, all'interno delle politiche commerciali per incentivare l'acquisto?

“L’accordo con i nostri partner retail nasce da un’idea semplice: rendere il passaggio alla tecnologia più recente più accessibile, più semplice e più sostenibile per i clienti. Le singole iniziative si inseriscono in un quadro generale di multicanalità, che parte dal racconto del prodotto e dei valori del brand, passa per l'esperienza d'acquisto, sia offline sia online, e arriva all'esperienza d'uso. Ogni iniziativa, quindi, rappresenta un tassello di un percorso coerente, in cui ogni canale ha un ruolo, per rispondere alle necessità degli utenti”.

Quali aspettative di vendita nutre l'azienda per la coesistenza dei due modelli di punta, vivo X500 Pro Max e X500 Pro, considerando il diverso posizionamento dimensionale e prestazionale sul mercato?

“Con la nuova X500 Series intendiamo consolidare ulteriormente il nostro posizionamento premium, soprattutto attraverso l’innovazione fotografica e la collaborazione con ZEISS. Siamo stati pionieri nel campo dei cameraphone e questa partnership continua a rappresentare un elemento centrale del nostro DNA. Oggi, per distinguersi in un mercato altamente concorrenziale, è indispensabile offrire innovazione nel comparto fotografico, anche alla luce dei risvolti dell’intelligenza artificiale. L’utente è sempre più alla ricerca di immagini che siano in grado di distinguersi e in questo la partnership con ZEISS si è rivelato un connubio vincente. Dallo scenario attuale si evince che il consumatore finale è alla ricerca di strumenti in grado di renderli protagonisti, sperimentando in prima persona funzionalità come quelle che offriamo con la qualità dei nostri prodotti.

I nuovi X500 Pro Max e X500 Pro incorporano una fotocamera con un Teleobiettivo ZEISS APO da 200 MP, un esempio chiaro per rispondere in maniera ancora più completa a queste esigenze, offrendo entrambi anche riprese in 4K a 240 fps per catturare al meglio anche l’azione più rapida”.

vivo X500 Pro Max alla prova sul campo nella fotografia naturalistica con estensione focale fino a 1600 millimetri equivalenti

In che misura i bundle promozionali che includono i dispositivi dell'ecosistema IoT, come i nuovi vivo Buds Clip e Buds Ultra, contribuiscono ad accrescere il valore percepito dell'offerta complessiva per il consumatore?

“Stiamo lavorando affinché l’ecosistema dei nostri prodotti disponibili in Italia sia sempre più capillare e qualitativo, offrendo soluzioni concrete in grado di rispondere alle diverse richieste di mercato. A corredo della X500 Series abbiamo, infatti, annunciato la disponibilità di vivo Buds Ultra, i nuovi auricolari true wireless top di gamma che offrono la tecnologia Intelligent Noise Cancellation 2.0, in sinergia con un’autonomia complessiva fino a 50 ore e la connessione simultanea a tre dispositivi. Inoltre, in linea con il trend delle soluzioni a clip, abbiamo ampliato la nostra offerta con vivo Buds Clip che, con un design da appena 5,2 grammi, offrono un’esperienza di ascolto open-ear di qualità.

Ci aspettiamo, dunque, che i nostri consumatori possano apprezzare anche in quest’ambito l’attenzione che vivo ripone nello sviluppo dei suoi prodotti, non solo in termini di design premium, ma anche nell’ascolto attivo dei clienti per offrire dispositivi in linea con le esigenze del momento. vivo punta ad ampliare il portfolio con prodotti con prestazioni da top di gamma e accessori per migliorare l’esperienza vivo”.

Quali canali distributivi sono stati privilegiati per la commercializzazione dei nuovi accessori audio indipendenti, tra cui le cuffie over-ear vivo Headphones Studio e gli auricolari a clip Buds Clip?

“Come anticipato, l'esperienza online ha un ruolo centrale per noi, e questo vale anche per gli accessori, con il vivo Store come punto di riferimento. Riprendendo il concetto cinese “Benfen”, cioè fare la cosa giusta nel modo giusto, vogliamo dare agli utenti la possibilità di accedere ai nostri prodotti. Non puntiamo ad affollare il mercato, ma a presidiarlo con scelte mirate e di qualità, affiancando all'online i partner e i punti vendita più adatti a valorizzare l’esperienza utente”.

In che modo le offerte commerciali strutturate con partner come WINDTRE, che propongono X500 Pro Max a rate in abbinamento a piani di servizi dedicati, rispondono alle esigenze del mercato italiano della telefonia mobile?

“Poter contare su partner autorevoli sul mercato è fondamentale. Ricordiamo che vivo ha rafforzato la collaborazione con WINDTRE, operatore ai vertici del mercato italiano, nel 2024 e oggi propone i modelli top di gamma (X500 Pro Max + X Fold6) nel proprio listino.

Con loro condividiamo il desiderio di ascoltare feedback e bisogni degli utenti e di tradurli in risposte concrete: soluzioni che semplifichino l'accesso a un’esperienza autentica. È un'ulteriore espressione di quella multicanalità che tiene insieme racconto del brand, acquisto online e offline ed esperienza d'uso, per accompagnare il cliente lungo tutto il percorso”.

Tra la serie X500 e l'ampliamento dell'offerta IoT, quanto contano i valori del Benfen nel definire l'identità del brand e nel costruire un dialogo più autentico tra tecnologia e creatività?

“In vivo crediamo che la tecnologia debba contribuire a migliorare la vita quotidiana. Ci impegniamo inoltre nel creare occasioni di incontro dirette con gli utenti, al fine di ascoltare le loro esigenze, coinvolgerli nel miglioramento dei prodotti e dare spazio alla loro creatività, anche attraverso esperienze concrete, come quella realizzata per l’iniziativa “vivo Real Italian Stories” con X300 Ultra In quell’occasione, infatti, abbiamo dato voce agli utenti reali dei nostri flagship, trasformando la loro esperienza in un racconto fatto di immagini, luoghi, passioni e punti di vista personali. Il confronto diretto con chi utilizza ogni giorno i nostri prodotti è parte del percorso di innovazione, perché ci permette di comprendere meglio esigenze, aspettative e abitudini reali. Anche in Italia vivo non è più il nuovo arrivato, ma un player attivo, capace di competere su qualità e innovazione. Ed è in questa direzione che continueremo a investire”.