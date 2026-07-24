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GCC Pokémon Pocket, annunciata l'espansione "Sovrano dei cieli" - Il trailer ufficiale

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Il gioco di carte collezionabili digitale si aggiorna il 30 luglio 2026 con l'arrivo di Mega Rayquaza ex, nuove funzionalità di condivisione mazzi ed eventi dedicati

GCC Pokémon Pocket, annunciata l'espansione
24 luglio 2026 | 10.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

The Pokémon Company ha annunciato ufficialmente il lancio dell'espansione "Sovrano dei cieli" per GCC Pokémon Pocket, la cui pubblicazione globale è fissata per il 30 luglio 2026. L'aggiornamento introduce inedite carte caratterizzate da illustrazioni a tema meteorologico e segna l'esordio nel titolo di Mega Rayquaza ex, affiancato da altri potenti esemplari come Mega Metagross ex e Mega Gallade ex, oltre a nuove carte Allenatore orientate alla gestione di Energie ed Evoluzioni.

pokemon tcg pocket ruler of the skies card booster pack it

L'espansione si accompagna a significativi aggiornamenti strutturali dell'applicazione, progettati per migliorare l'esperienza utente: tra questi figurano la funzione di condivisione dei mazzi tramite codici QR con modelli bidimensionali, la registrazione retroattiva delle carte nel Dex per ciascuna busta di appartenenza e l'introduzione di una nuova categoria di pacchetti che garantiscono una carta di rarità pari o superiore a quattro rombi al verificarsi di determinate condizioni di apertura.

Ecco il trailer di lancio ufficiale

Parallelamente, il titolo vedrà l'avvio di specifiche "missioni di bentornato" riservate agli utenti inattivi e un fitto calendario di eventi competitivi e promozionali programmati tra la fine di luglio e la fine di agosto, comprendenti missioni regalo per i mazzi, eventi tematici estivi e il ritorno delle buste Deluxe Pack dedicate alle varianti ex.

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Pokémon TCG Pocket Pokémon espansione Sovrano dei cieli gioco di carte collezionabili digitale Mega Rayquaza ex eventi Pokémon TCG Pocket GCC Pokémon Pocket Mega Metagross ex Mega Gallade ex
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