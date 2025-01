GCC Pokémon Pocket: arriva la funzione di scambio e la nuova espansione Scontro Spaziotemporale

The Pokémon Company ha annunciato, con una nota ufficiale, l'attesissima funzione di scambio. A partire dal 29 gennaio 2025 nel GCC Pokémon Pocket sarà disponibile per tutti i giocatori, mentre il 30 gennaio arriverà la nuovissima espansione Scontro Spaziotemporale. Il mondo di Pokémon Pocket si arricchisce con due novità imperdibili: la funzione di scambio tra Allenatori e la nuova espansione "Scontro Spaziotemporale". A partire dal 29 gennaio, i giocatori potranno finalmente scambiare le loro carte con gli amici, ampliando le proprie collezioni per completare il Pokédex. Dal 30 gennaio, invece, sarà possibile scoprire le nuove carte dell'espansione dedicata alla regione di Sinnoh.

Per effettuare uno scambio, saranno necessarie le Clessidre scambio e i Gettoni scambio, ottenibili giocando o completando determinate sfide.

L'ultima espansione del gioco di carte, denominata "Scontro Spaziotemporale", offre agli appassionati un entusiasmante viaggio nella regione di Sinnoh, una zona ricca di storia e misteri. Questa espansione non solo riporta in auge alcuni dei Pokémon leggendari più amati come Dialga e Palkia, ma introduce anche oltre 140 nuove carte che promettono di rivoluzionare il modo di giocare.

Ecco il nuovo trailer sull'espansione Scontro Spaziotemporale

Tra le novità più attese ci sono sicuramente i Pokémon iconici di Sinnoh: Turtwig, Chimchar e Piplup faranno il loro trionfale ritorno, pronti a essere protagonisti delle vostre battaglie. Ma non è tutto, perché "Scontro Spaziotemporale" è anche sinonimo di innovazione con l'introduzione di nuove meccaniche di gioco. Queste nuove carte e abilità apriranno la porta a strategie inedite, stimolando la creatività dei giocatori e offrendo sfide sempre più avvincenti.

Per i collezionisti, l'espansione rappresenta un vero tesoro. Sarà possibile trovare carte rare e speciali, inclusi gli ambiti EX di Dialga e Palkia, che non solo sono un importante arricchimento per ogni collezione ma rappresentano anche potenti alleati nei duelli.

Con "Scontro Spaziotemporale" i giocatori potranno anche cimentarsi nella costruzione di nuovi mazzi tematici, sfruttando appieno le potenzialità delle nuove carte. Chi è alla ricerca di una competizione più accesa potrà mettersi alla prova nelle sfide online, confrontandosi con altri Allenatori e scalando le classifiche in cerca del titolo di campione.

Non mancheranno, infine, gli eventi speciali: partecipando, i giocatori avranno la possibilità di ottenere ricompense esclusive, rendendo ogni partita un'occasione per aggiungere qualcosa di unico alla propria esperienza di gioco. Con tutte queste novità, "Scontro Spaziotemporale" si preannuncia come un capitolo imperdibile per tutti gli appassionati del gioco di carte Pokémon.