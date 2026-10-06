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Gemini potrebbe presto telefonare al nostro posto

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Dal codice di un'app Android emerge la funzione "Gemini Calling" per i contatti personali. L'assistente di Google passerebbe così dalle telefonate alle aziende ai brevi messaggi vocali per familiari e conoscenti

Gemini potrebbe presto telefonare al nostro posto
06 ottobre 2026 | 10.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Google starebbe lavorando per estendere "Call for Me", la funzione di intelligenza artificiale che permette di delegare una telefonata, oltre l'ambito delle chiamate alle attività commerciali. Secondo quanto riportato da Android Authority, esaminando la prossima beta del sistema operativo Google sarebbe comparsa nel codice una schermata introduttiva intitolata "Gemini Calling". Tra gli esempi di comandi riportati figurano "Chiama mamma e dille che farò tardi di quindici minuti" e "Chiama Marco e chiedigli se viene a cena".

A giudicare da questi casi d'uso, anche con l'estensione Gemini si limiterebbe con ogni probabilità a chiamate semplici, paragonabili a un messaggio di testo. Difficile, dunque, immaginare che l'assistente possa sostituirsi all'utente in una lunga telefonata con i parenti. La funzione potrebbe tuttavia rivelarsi utile per recapitare comunicazioni rapide a chi preferisce la voce alla scrittura, a chi non guarda spesso le notifiche o a chi usa ancora un telefono fisso.

Android Authority segnala inoltre la presenza di "permessi granulari" per le azioni di Gemini nelle singole app, tra cui quelli che sembrano riguardare le chiamate telefoniche. Le impostazioni consentirebbero di scegliere quali funzioni concedere all'assistente e, forse, anche di rifiutare le chiamate automatiche in arrivo da Gemini.

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Gemini Google intelligenza artificiale smartphone
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