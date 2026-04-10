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Google lancia i modelli 3D interattivi su Gemini

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Il chatbot di Mountain View introduce una funzione per generare simulazioni scientifiche e oggetti manipolabili in tempo reale

Google lancia i modelli 3D interattivi su Gemini
10 aprile 2026 | 10.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Google ha rilasciato un aggiornamento per Gemini che abilita la creazione di modelli 3D e simulazioni dinamiche direttamente all'interno della chat. La nuova funzionalità permette agli utenti di non limitarsi alla sola ricezione di informazioni testuali o immagini statiche, offrendo strumenti per interagire fisicamente con i contenuti prodotti. Attraverso l'interfaccia è infatti possibile ruotare gli oggetti nello spazio, utilizzare cursori per modificare variabili fisiche o inserire valori numerici per osservare come cambia il comportamento di una simulazione in tempo reale, trasformando il chatbot in uno strumento di modellazione immediato.

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Le potenzialità del sistema si manifestano con particolare efficacia nella visualizzazione di concetti scientifici complessi. Interrogato sul movimento orbitale della Luna attorno alla Terra, il software è in grado di generare un sistema tridimensionale dove l'utente può regolare la velocità del moto, nascondere o mostrare le linee delle orbite e agire sui comandi di riproduzione per analizzare singoli fotogrammi.

L'integrazione di queste capacità grafiche si inserisce in una fase di accelerazione competitiva tra i principali laboratori di intelligenza artificiale. L'annuncio di Google segue infatti di poche settimane le innovazioni introdotte da Anthropic con Claude, capace di generare diagrammi e grafici interattivi, e da OpenAI, che ha potenziato ChatGPT con strumenti per la visualizzazione di concetti matematici e scientifici. La funzione è attualmente disponibile per tutti gli utenti dell'app Gemini che utilizzano il modello Pro: per attivarla è sufficiente richiedere la visualizzazione di un fenomeno specifico e selezionare il comando dedicato che compare sotto la risposta generata dal sistema.

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Tag
Google Gemini intelligenza artificiale modelli 3D
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