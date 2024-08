Google presenta i Pixel 9, tre modelli a tutta intelligenza artificiale

La nuova linea Pixel 9 si distingue per un design rinnovato che non solo valorizza l'aspetto estetico, ma migliora anche la resistenza dei dispositivi

Google ha presentato la nuova gamma di smartphone: Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. I dispositivi rappresentano un'evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti, grazie all'integrazione del nuovo chip Google Tensor G4, che promette di offrire un'esperienza utente potenziata, in particolare per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e le prestazioni generali. La nuova linea Pixel 9 si distingue per un design rinnovato che non solo valorizza l'aspetto estetico, ma migliora anche la resistenza dei dispositivi. Il design scolpito e la barra della fotocamera, che ormai è diventata un tratto distintivo della serie Pixel, sono stati ulteriormente raffinati. I nuovi dispositivi presentano un retro in vetro opaco e lati in metallo lucido, conferendo una sensazione di alta qualità al tatto. Secondo quanto dichiarato, questi smartphone sono il doppio più resistenti rispetto ai loro predecessori.

Pixel 9 è dotato di un display Actua da 6,3 pollici, con una luminosità migliorata del 35% rispetto al Pixel 8, ottenendo il riconoscimento come miglior display nella sua categoria. La fotocamera è un altro punto forte: l’obiettivo ultrawide passa dai 12MP del Pixel 8 ai 48MP del Pixel 9, garantendo scatti di qualità superiore. Anche la fotocamera anteriore è stata potenziata con la messa a fuoco automatica, per selfie più nitidi, anche in condizioni di scarsa illuminazione. I modelli Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL offrono schermi Super Actua e una nuova fotocamera frontale da 42 MP, garantendo prestazioni eccellenti in termini di luminosità e definizione. Entrambi i modelli condividono specifiche e funzionalità identiche, differenziandosi principalmente per le dimensioni del display e alcune caratteristiche legate alla batteria e alla potenza.

L’intelligenza artificiale rappresenta un elemento centrale della nuova linea Pixel 9. Grazie al chip Tensor G4, sviluppato in collaborazione con Google DeepMind, questi dispositivi sono ottimizzati per eseguire i modelli AI più avanzati, come Gemini Nano anche via voce, che permette al telefono di comprendere testo, immagini e audio in modo più efficiente. Tutta la gamma Pixel 9 è stata dotata di una maggiore quantità di RAM: 12 GB per Pixel 9 e 16 GB per Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, per garantire un’esperienza utente più fluida e reattiva.

Le novità non si fermano qui. I nuovi Pixel 9 includono funzionalità innovative come Gemini Live, che consente interazioni più naturali con l’assistente AI, e Pixel Studio, una piattaforma AI per la creatività direttamente accessibile dal telefono. Inoltre, l’applicazione Screenshot, esclusiva per Pixel 9, permette di organizzare e ricordare facilmente le informazioni catturate attraverso screenshot. Miglioramenti sono stati apportati anche all'app Meteo di Pixel, che ora offre previsioni personalizzate generate dall’intelligenza artificiale, mentre la fotocamera beneficia di nuove funzionalità di editing e potenziamenti per foto e video, inclusi il Video Boost e la funzione "Aggiungimi", per non lasciare più nessuno fuori dalle foto di gruppo.

La strategia di lancio dei nuovi dispositivi in Italia prevede collaborazioni con importanti partner commerciali come Unieuro, Vodafone, Amazon e, per la prima volta, MediaWorld. Questa rete di distribuzione consentirà di portare i prodotti Google Pixel a un pubblico più ampio, sia nei negozi fisici che online. I nuovi smartphone Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL sono già disponibili per la prevendita, con prezzi a partire da €899 per il modello base, mentre i Pixel Watch 3 e i Pixel Buds Pro 2 completeranno l’ecosistema, con disponibilità rispettivamente dal 10 e 26 settembre.