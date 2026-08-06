Grand Theft Auto VI, l'anteprima è su Netflix

Rockstar Games ha scelto una strada inedita per presentare al pubblico i nuovi contenuti di Grand Theft Auto VI, affidando a Netflix il debutto di un'anteprima estesa dedicata al titolo. L'appuntamento è fissato per giovedì 27 agosto alle 21:00 (ora italiana), quando la piattaforma di streaming trasmetterà in esclusiva il materiale inedito. Si tratta di un debutto che segna un precedente significativo per il settore videoludico, abituato a servirsi di canali più tradizionali come YouTube o le conferenze stampa dedicate.

La scelta di Netflix non esclude comunque i canali abituali degli appassionati. Lo stesso materiale sarà infatti reso disponibile qualche ora più tardi, alle 3:00 della notte tra giovedì 27 e venerdì 28 agosto (ora italiana), sul canale YouTube ufficiale di Rockstar Games e sul sito dedicato al gioco. Questa finestra temporale di sei ore tra le due uscite sembra rispondere a una logica di gerarchia degli annunci, riservando a Netflix una sorta di prima mondiale prima dell'apertura a un pubblico più ampio e diffuso sui social.

L'attesa per Grand Theft Auto VI resta tra le più intense nella storia recente dell'industria videoludica, paragonabile per portata a quella che accompagnò l'uscita del predecessore, Grand Theft Auto V, oltre un decennio fa. Il nuovo capitolo della saga, ambientato in una versione reimmaginata di Vice City, arriverà sugli scaffali digitali e fisici il 19 novembre, disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.