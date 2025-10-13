Gravity-1 Y2: il potente vettore Cinese a propellente solido lanciato dal mare

La Cina ha compiuto un ulteriore passo avanti nel suo programma spaziale commerciale con il lancio del vettore Gravity-1 carrier rocket (missione Y2) dalle acque al largo della costa di Haiyang, nella provincia orientale dello Shandong. Il razzo è decollato alle 10:20 (ora di Pechino) di sabato, rilasciando con successo tre satelliti nelle loro orbite designate, con la missione gestita dal Centro di Lancio Satellitare di Taiyuan.

A bordo del vettore si trovavano un satellite a campo largo e due satelliti sperimentali, destinati a espandere le capacità del Paese nel dispiegare satelliti di media e bassa orbita su vasta scala.

Un gigante a propellente solido e capacità ibride

Sviluppato dall'azienda aerospaziale commerciale cinese OrienSpace, la serie Gravity-1 è progettata come una famiglia standardizzata di razzi medium-to-heavy lift, essenziali per soddisfare la crescente domanda di networking e rifornimento di costellazioni satellitari.

Le specifiche tecniche del vettore sono notevoli. Secondo Xu Guoguang, capo progettista e comandante del razzo, il Gravity-1 Y2 vanta una capacità di carico utile in orbita terrestre bassa (LEO) di 6.5 tonnellate e può consegnare un carico utile di 4.2 tonnellate in un'orbita eliosincrona a 500 km.

Il Gravity-1 si distingue per la sua architettura propulsiva, alimentata da uno stadio centrale a propellente solido, potenziato da quattro booster solidi laterali. Questa configurazione, come ha notato Xu, "ha migliorato notevolmente sia la stabilità che l'adattabilità in condizioni di mare agitato."

Manovrabilità e Record Stabiliti

Durante la missione Y2, il razzo ha eseguito una manovra complessa e cruciale: una "manovra di imbardata di circa 40 gradi, facendo oscillare la sua traiettoria da sud-est a sud in pochi secondi," ha precisato Xu Guoguang. Questa capacità, unita alla compatibilità di lancio da mare o terra, alla capacità di schierare più di 10 satelliti in una singola missione e alla capacità di risposta rapida (rapid-response capability), consolida il suo valore strategico.

Il successo della missione Y2 segue il volo inaugurale del Gravity-1 Y1 dell'11 gennaio 2024, un evento che stabilì un duplice record: il vettore è infatti il razzo a propellente solido più potente del mondo e il veicolo di lancio commerciale con la più alta capacità sviluppato da un'impresa privata in Cina.

La missione odierna, in sintesi, "dimostra notevoli guadagni in qualità, stabilità e coerenza," fornendo un veicolo "dimostrabilmente più affidabile" e rafforzando l'espansione della famiglia di vettori cinesi.

Immagine di cover. Il razzo vettore Gravity-1 decollato dalle acque al largo della costa di Haiyang, nella provincia dello Shandong, Cina orientale, l'11 ottobre 2025. Il razzo è partito alle 10:20 (ora di Pechino), posizionando tre satelliti nelle loro orbite designate. Il Centro di Lancio Satellitare di Taiyuan ha condotto la missione offshore. Il razzo vettore Gravity-1 aveva effettuato il suo volo inaugurale nel gennaio 2024. Crediti Immagine Guo Jinqi/Xinhua