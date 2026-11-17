2K, Visual Concepts e Rockstar Games hanno annunciato un crossover tra NBA 2K27 e Grand Theft Auto VI. L'iniziativa debutterà ufficialmente il 27 novembre con il lancio della NBA 2K27 Vice City Edition, un'edizione digitale a tempo limitato disponibile fino al 15 gennaio su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC. Il pacchetto, che vede il centro dei Miami HEAT Bam Adebayo in copertina, include il Pass Pro della Stagione 3 e una serie di potenziamenti in-game.

Parallelamente prende il via la Stagione 3, intitolata Vice City Takeover, che per sette settimane trasformerà l'esperienza di gioco portando le atmosfere al neon della celebre metropoli di Rockstar all'interno di The City. L'hub online accoglierà un nuovo parco sul lungomare, la Sahara Arena e una vasta gamma di oggetti estetici ispirati all'universo di GTA, tra cui le divise dei marchi Burger Shot e Cluckin' Bell, le maglie di Los Santos e la speciale uniforme Nike x Cactus Jack dei Miami HEAT. Il calendario stagionale introdurrà inoltre modalità ed eventi a tema come Conquer Leonida, Vice Run e la sfida cinque contro cinque Neon vs Noir, che vedrà opporsi le selezioni di Vice City e Los Santos.

Sul fronte del gameplay e delle modalità competitive, l'aggiornamento introduce undici nuove build GOAT nel MyPLAYER Builder, tra cui quelle dedicate a Luka Dončić, Zion Williamson, Karl-Anthony Towns e James Harden, affiancate dalle inedite abilità Takeover Ball Heist e Cheetah. Anche la modalità MyTEAM riceverà carte e sfide dedicate ai giocatori storici e attuali di Miami, mentre i possessori del Pass Pro potranno sbloccare ricompense di alto profilo come una carta di Bam Adebayo con valutazione 95 e una versione Magma di Kawhi Leonard.

L'accordo coinvolge direttamente anche gli abbonati al servizio GTA+ su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, che dal 27 novembre al 15 gennaio potranno accedere gratuitamente alla Standard Edition di NBA 2K27, usufruire di uno sconto del 20 percento sull'acquisto del gioco e riscattare un pacchetto cosmetico dedicato a partire dal 17 dicembre. La partnership uscirà infine dai confini digitali il 18 novembre al Kaseya Center di Miami, dove i Miami HEAT affronteranno i Milwaukee Bucks indossando le divise speciali della collaborazione durante l'evento dal vivo A Night in Vice City.