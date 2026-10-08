GTA VI, svelate le radio: Bad Bunny tra i presentatori

Rockstar Games ha reso noti emittenti e DJ delle stazioni radiofoniche del nuovo capitolo, in uscita il 19 novembre. Dal latin pop al metal, passando per l'afrobeat e il country, il sistema delle radio resta uno degli elementi distintivi della serie

Rockstar Games ha diffuso oggi i dettagli sulle stazioni radiofoniche di Grand Theft Auto VI, uno degli aspetti più caratteristici della serie fin dai primi capitoli. Il gioco uscirà il 19 novembre e la comunicazione sui contenuti musicali procede per gradi, a poche settimane dal lancio.

Le emittenti confermate sono sei. Cocoteo FM, dedicata alla musica latina contemporanea, sarà condotta da Bad Bunny e RaiNao. AfroBank FM proporrà musica africana con Burna Boy e Palms Trax. Chamber 106.6 sarà una stazione di metal classico, affidata a Kerry King e Tom Araya, membri degli Slayer. Flash FM, centrata sul pop, avrà alla guida Robyn e la modella Alex Consani.

Dirty South Classics, dedicata al rap del Sud degli Stati Uniti, sarà condotta da Trick Daddy e Trina. Chiude l'elenco Back Country Radio, stazione country con conduttori Morgan Wallen, Lana Del Rey e Jeremy Dufrene, marito della cantautrice. A settembre Rockstar aveva già reso pubblica la colonna sonora del gioco, composta da 34 brani. Tra questi figurano pezzi originali di Travis Scott, Yung Lean e PinkPantheress.