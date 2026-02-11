Helldivers 2, disponibile l'aggiornamento Oppressione Meccanica

La campagna introduce nemici inediti e un sistema di gestione dei rinforzi che vincola l'esito della guerra alla sopravvivenza collettiva della community

La guerra per la Democrazia Gestita entra in una fase critica con il debutto di Oppressione Meccanica, l’ultimo importante tassello evolutivo di Helldivers 2 su PS5, Xbox e PC. Il fulcro dell’azione si sposta ufficialmente su Cyberstan, il pianeta industriale dove i Cyborg, riemersi dall'ombra dopo il furto dei progetti della Stella della Pace, hanno stretto un patto d'acciaio con le armate degli Automaton. L'obiettivo strategico imposto dal comando della Super Terra prevede ora lo smantellamento sistematico delle infrastrutture produttive nemiche, trasformando l'ambientazione urbana in un campo di battaglia dominato da enormi complessi industriali e zone pesantemente fortificate.

L'integrazione della fazione dei Cyborg altera sensibilmente gli equilibri tattici del conflitto grazie all'introduzione di unità specializzate con ruoli definiti. Tra le nuove minacce spiccano gli Agitatori, comandanti corazzati capaci di coordinare le manovre delle squadre robotiche, e i Cyborg Radicali, fanteria d'assalto potenziata da innesti cibernetici progettata per il combattimento ravvicinato. La sfida più complessa è però rappresentata dal Motore Vox, un’imponente macchina da guerra pilotata da ufficiali di alto rango che combina una potenza di fuoco devastante, basata su laser e razzi, alla diffusione di propaganda nemica sul campo di battaglia.

Per supportare l'offensiva in questo scenario ostile, l'arsenale degli Helldiver si espande con il Titolo di Guerra "Avanguardie d'Assedio", che introduce equipaggiamenti orientati alla difesa come lo scudo lanciabile G/SH-39, mentre il set di armature "Cavalli da Guerra" fa la sua comparsa nel Superstore. La novità più radicale risiede tuttavia nel Contatore Galattico dei Rinforzi, un sistema che limita lo sforzo bellico su Cyberstan: ogni perdita individuale riduce la riserva globale di vite della community e l'esaurimento di tale contatore sancirebbe il fallimento definitivo della campagna.