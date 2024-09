Hitachi EverFlex rivoluziona la gestione IT

Hitachi Vantara ha annunciato, in una nota ufficiale, il lancio di Hitachi EverFlex, un sistema di infrastrutture-as-a-service (IaaS) che promette di rivoluzionare la gestione degli ambienti IT. Il portafoglio di servizi Hitachi EverFlex utilizzando modelli guidati dall’IA permette alle aziende di individuare e risolvere fin da subito eventuali problemi IT, snellendo i processi e aumentando la produttività complessiva. Inoltre, i servizi avanzati del portafoglio di Hitachi EverFlex incrementano la sicurezza IT e colmano le carenze in termini di competenze consentendo alle aziende di concentrarsi sulle attività strategiche e supportandole nell'affrontare le principali sfide IT con un modello basato sul consumo, che allinea i costi all'effettivo utilizzo aziendale. Questo approccio non solo riduce l’investimento economico iniziale, ma garantisce anche che sia opportunamente calibrato sulle reali esigenze aziendali.

“Hitachi EverFlex offre alle imprese la possibilità di crescere in modo agile e di raggiungere l'efficienza di cui le aziende moderne hanno bisogno”, ha dichiarato Jeb Horton, senior vice president of global services di Hitachi Vantara. “Ciò che distingue il portafoglio è la sua capacità di integrarsi in maniera fluida con gli ambienti IT esistenti, indipendentemente dal fornitore, garantendo una transizione più agevole verso modelli operativi di cloud ibrido e assicurando che le aziende possano innovare senza essere ostacolate da un'infrastruttura obsoleta.”

Tra le principali funzionalità di Hitachi EverFlex c'è EverFlex Control, un portale software-as-a-service (SaaS) che garantisce una migliore gestione dei servizi, un monitoraggio avanzato con livelli di automazione dei processi, e alert intelligenti in tempo reale. Consente agli amministratori e agli utenti di gestire dinamicamente le risorse IT e l'infrastruttura in modo efficiente, sia che si scelga un modello self-service sia una soluzione completamente gestita.

In più Hitachi EverFlex offre un catalogo di servizi completo con opzioni modulari come storage-as-a-service (STaaS), data protection-as-a-service (DPaaS), compute-as-a-service (CaaS), converged infrastructure-as-a-service (CIaaS) e financial operation (FinOps). Queste opzioni sono progettate per soddisfare esigenze aziendali specifiche, aiutando le imprese a controllare i costi, a semplificare le operazioni e a gestire le complessità dei moderni ambienti IT.

Esiste poi una gamma completa di soluzioni Servizi EverFlex: orchestrazione dei flussi di lavoro, risorse di progetto e gestione sono disponibili con TCO Consulting Services. Le soluzioni includono il supporto per casi d'uso comuni come conversioni da virtual machine (VM) a container, gestione di container e VM, abilitazione di carichi di lavoro SAP, Oracle, AI, cloud privato e requisiti di gestione dei dati.

L'ecosistema di partner di Hitachi Vantara, tra cui le collaborazioni strategiche con leader di settore come Cisco, amplia le capacità di Hitachi EverFlex, fornendo ai clienti opzioni di infrastruttura scalabili, resilienti ed efficienti. La collaborazione con Cisco per l'offerta congiunta Hitachi EverFlex with Cisco Powered Hybrid Cloud rafforza le competenze in materia di cloud ibrido, fornendo soluzioni integrate di rete, computing e storage con modelli di consumo modulabili.

“Il portafoglio Hitachi EverFlex offre una soluzione concreta per i servizi di consumo dell'infrastruttura, aiutando le aziende a gestire gli ambienti cloud ibridi nel contesto dell'evoluzione delle esigenze tecnologiche”, ha dichiarato Scott Sinclair, practice director for cloud, infrastructure and DevOps di Enterprise Strategy Group. “Le aziende che si trovano ad affrontare le complessità degli ambienti cloud ibridi e le sfide in ambito IT, possono contare sul modello flessibile e sui servizi estesi di Hitachi EverFlex. Il suo approccio complessivo potenzia l'agilità e supporta la trasformazione digitale, rendendolo essenziale per adattarsi alle richieste del mercato in rapida evoluzione.”