Honor e Porsche Design lanciano il Magic7 RSR: l'innovazione incontra l'eleganza sportiva

Honor e Porsche Design hanno annunciato oggi il lancio in Italia del loro ultimo smartphone ultra-premium: il Porsche Design HONOR Magic7 RSR. Questo dispositivo segna la terza collaborazione tra il celebre marchio tecnologico e l’esclusivo brand di lifestyle, dopo i successi dei modelli Porsche Design HONOR Magic V2 RSR e Magic6 RSR.

Il Porsche Design HONOR Magic7 RSR rappresenta un’evoluzione nel mondo degli smartphone premium, combinando un design ispirato alle auto sportive di lusso con tecnologia AI all’avanguardia. Come sottolineato da George Zhao, CEO di HONOR, “Questa partnership continua a rafforzarsi. L’unione di un marchio di smartphone all’avanguardia come HONOR con l'azienda di auto sportive più famosa al mondo ci permette di creare un dispositivo mozzafiato ricco di nuove tecnologie.”

Il Porsche Design HONOR Magic7 RSR incarna alla perfezione la filosofia di Ferdinand Alexander Porsche, il creatore della leggendaria Porsche 911, che amava dire: “As little design as possible, as much design as necessary” (il meno design possibile, ma tutto il design necessario). Questo principio, che ha guidato la creazione di alcune delle auto più iconiche della storia, si riflette in ogni dettaglio dello smartphone, unendo minimalismo ed eleganza funzionale.

Il dispositivo si distingue per una serie di caratteristiche uniche che richiamano il mondo delle auto sportive ad alte prestazioni. Prima di tutto, spicca il modulo fotocamera esagonale, un design audace e innovativo ispirato ai componenti tecnici delle vetture Porsche. Non è solo una scelta estetica, ma un tributo alla precisione ingegneristica che contraddistingue il marchio tedesco.

Un altro elemento distintivo è la Peak line centrale, una linea che attraversa longitudinalmente il dispositivo, migliorando non solo l’estetica ma anche l’ergonomia. "I due elementi sono la sintesi dei valori che abbiamo in comune con HONOR, il condiviso e profondo apprezzamento per la tecnologia e l'innovazione. Questo ha creato una perfetta sintonia tra Porsche Design e Honor. Le caratteristiche principali che abbiamo inserito nel dispositivo includono l'unità della fotocamera a forma di esagono sul retro del dispositivo e la "peak line", che fornisce un’identificazione tattile e carattere distintivo. Molto utile quando non si guarda il dispositivo ma si vuole comunque sapere quale dispositivo si sta tenendo in mano." ha commentato ad Adnkronos Tech&Games, Tobias Huttl, Head of Design Studio di Porsche Design.

Infine, la finitura in vetro 3D completa il design, richiamando le curve aerodinamiche dei parabrezza delle auto Porsche. Questa superficie levigata e luminosa non solo dona un tocco di raffinatezza, ma evoca anche l’idea di movimento e velocità, caratteristiche intrinseche del DNA Porsche.

Il Porsche Design HONOR Magic7 RSR è un vero gioiello per gli appassionati di fotografia. Con la sua tripla fotocamera posteriore, cattura ogni dettaglio con una nitidezza sorprendente. Il sensore principale Super Dynamic Falcon da 50MP garantisce immagini luminose e ricche di dettagli, mentre il teleobiettivo ultra-sensibile da 200MP ti permette di avvicinare i soggetti più lontani come mai prima d'ora. Inoltre il grandangolo da 50MP permetterà di immortalare paesaggi mozzafiato con una prospettiva completamente nuova. Il dispositivo è dotato di un avanzato sistema LiDAR Matrix, che migliora la precisione della messa a fuoco e garantisce scatti nitidi anche in movimento, mentre la tecnologia Super Zoom consente di catturare dettagli straordinari.

Alimentato dal Snapdragon® 8 Elite e supportato da una batteria al silicio-carbonio da 5850 mAh, il nuovo dispositivo HONOR offre potenza e durata straordinarie. Inoltre, il display Natural Light HONOR AI Eye Comfort, certificato da TÜV Rheinland, garantisce la massima protezione degli occhi durante sessioni di utilizzo prolungate.

"Per noi è particolarmente stimolante la partnership con HONOR. Le sfide, sia tecniche che dimensionali, nella progettazione di prodotti ci impongono dimensioni e proporzioni da rispettare. Progettiamo prodotti che vanno dalle dimensioni di grattacieli a oggetti molto piccoli come orologi. Un dispositivo come uno smartphone è particolarmente impegnativo e gratificante allo stesso tempo, perché racchiude una grande quantità di tecnologia e richiede una forte attenzione all’utente. Questo ci impone di gestire molteplici aspetti del prodotto, osservandolo da prospettive diverse. La parte più gratificante è sicuramente vedere che tutte le idee e i pensieri che abbiamo investito si concretizzano, dando vita a un design molto elegante, come quello che abbiamo presentato.", ha concluso Tobias Huttl, Head of Design Studio di Porsche Design.

Il design robusto e resistente è completato dall’HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield e dalla certificazione IP68/IP69, che lo proteggono da polvere, graffi e acqua.

Il Porsche Design HONOR Magic7 RSR è disponibile in Italia in due colorazioni esclusive: Agate Grey e Provence, al prezzo di partenza di 1799,00 euro. Il dispositivo sarà acquistabile su honor.com e nei negozi Porsche Design.