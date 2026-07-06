circle x black
Cerca nel sito
 

HONOR Magic V6: innovazione e intelligenza artificiale nei nuovi foldable

sponsor

Il dispositivo flagship di HONOR introduce soluzioni avanzate di produttività e imaging professionale, ridefinendo gli standard del comparto pieghevole

HONOR Magic V6: innovazione e intelligenza artificiale nei nuovi foldable
06 luglio 2026 | 10.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’integrazione tra design ultrasottile, prestazioni hardware e intelligenza artificiale rappresenta il fulcro dell’evoluzione tecnologica di HONOR Magic V6, il nuovo smartphone foldable presentato nel mercato italiano. Il dispositivo si inserisce nel segmento premium con l'obiettivo di ottimizzare la continuità operativa tra diversi ecosistemi digitali, puntando sulla flessibilità del form factor pieghevole come leva per la produttività. Durante l’evento di lancio, i tecnici hanno illustrato come la gestione del multitasking su ampia superficie e la connettività cross-ecosystem siano state progettate per soddisfare le esigenze di utenti che richiedono prestazioni elevate in mobilità.

honor magic v6 milano

Parallelamente alla nuova linea di smartphone, è stato mostrato in anteprima HONOR Robot Phone, un concept che esplora l'integrazione di sistemi di stabilizzazione meccanica nel mobile imaging. Il Robot Phone di HONOR utilizza un gimbal in lega di titanio per la stabilizzazione delle riprese e algoritmi di intelligenza artificiale per il tracciamento dei soggetti, in linea con una strategia di convergenza tra fotografia mobile e linguaggi cinematografici professionali, supportata da una partnership strategica con ARRI.

honorgimball

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di HONOR Italia, ha dichiarato: “HONOR continua a investire in innovazione, design e intelligenza artificiale per offrire soluzioni concrete alle esigenze degli utenti contemporanei, sempre più orientati verso flessibilità, performance e continuità tra ecosistemi”. L’architettura del dispositivo è stata oggetto di test operativi specifici, tra cui valutazioni di resistenza all’acqua in condizioni di immersione, che ne hanno certificato l’affidabilità strutturale. La centralità dell'imaging è stata approfondita anche attraverso l'analisi dei flussi creativi professionali, evidenziando come l’integrazione tra hardware e software AI possa trasformare il dispositivo in uno strumento di acquisizione e condivisione rapida di contenuti.

La proposta di HONOR si concentra sulla concretezza tecnologica: la versatilità del foldable, combinata con funzionalità AI per la gestione delle immagini e il multitasking, delinea un approccio allo sviluppo hardware in cui l’efficienza operativa diventa il parametro principale di riferimento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
HONOR Magic V6 HONOR nuovi foldable smartphone pieghevoli HONOR Robot Phone ARRI mobile imaging funzionalità AI imaging professionale
Vedi anche
Robert Powell ricorda il suo 'Gesù di Nazareth' con Zeffirelli: "Sul set una truccatrice scoppiò a piangere" - Video
Ultimo a Tor Vergata, Onorato: "Incassi milionari, modello Roma funziona"
Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi" - Video
Viola Come il Mare, la nuova coppia d'oro Chillemi-Diaz: "Tra noi molto rispetto" - Video
Borgonzoni: "Serie italiane non hanno nulla da invidiare ai grandi film, pubblico sempre più affezionato" - Video
"Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo", l'inno di Ultimo chiude la notte dei record - Video
Aurora Ramazzotti scrive e canta 4 canzoni, il regalo di matrimonio per Goffredo Cerza - Video
Ultimo a Tor Vergata parte con 'Pianeti' e si emoziona - Video
Cecilia Sala: "Con controllo Stretto di Hormuz regime iraniano esce rafforzato da conflitto" - Video
Ultimo arriva in elicottero, prende il via concerto dell'anno - Video
Piantedosi: "Maranza a Roma? Continuare con azioni polizia" - Video
Fabrizio Moro apre il concerto da record di Ultimo: "Alla faccia di chi ci vuole male" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza