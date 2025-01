Honor of Kings incontra il mondo di Frozen in una collaborazione esclusiva - Il video

La magia di Frozen in Honor of Kings con eventi speciali e skin esclusive per un'esperienza di gioco incantata

TiMi Studio Group e Level Infinite hanno annunciato, in una nota ufficiale, l'esclusiva collaborazione tra il popolare gioco mobile Honor of Kings e il celebre film d'animazione di Disney, Frozen. I giocatori possono esplorare un regno incantato grazie a eventi in-game speciali e ottenere preziose ricompense, inclusi costumi tematici per i personaggi Lady Zhen e Xi Shi.

Questa nuova collaborazione dà il via in grande stile ai festeggiamenti del nuovo anno e segna la conclusione dello Snow Carnival, trasformando l'ambiente di gioco in un vero e proprio paese delle meraviglie invernale. I giocatori assisteranno alla trasformazione magica di Lady Zhen e Xi Shi nei personaggi di Elsa e Anna, complete di abiti ispirati al film, pronte a portare un tocco di magia invernale nel gioco. Anche i minion partecipano alla celebrazione, adornati con costumi di Olaf per aggiungere un ulteriore elemento di divertimento e festività.

Ecco il video dell'annuncio

Per rendere l'esperienza ancora più immersiva, l'interfaccia del gioco è stata arricchita con elementi visivi che evocano i famosi castelli di ghiaccio di Frozen. Inoltre, la lobby del gioco è impreziosita da due brani musicali magici: un'orchestrazione che fonde le celebri canzoni "Let It Go" e "Into the Unknown", perfettamente in linea con la trasformazione di Lady Zhen, e un secondo brano che offre una versione serena e sognante di "Let It Go", creando un'atmosfera rilassante e incantevole.

Dal lancio dell'evento fino al 2 febbraio, i giocatori avranno la possibilità di sbloccare le skin a tema Frozen per i due eroi, Lady Zhen - Snowventure e Xi Shi - Snowventure. I partecipanti potranno completare missioni specifiche per guadagnare token, utilizzabili nello shop del gioco per ottenere ricompense speciali, come l'avvincente skin Lady Zhen - Snowventure.

Le celebrazioni includono anche ricompense per il log-in quotidiano, che offrono ai giocatori la possibilità di ottenere un frame per avatar esclusivo, e la possibilità di vincere Raffle Tickets durante le battaglie, che possono essere usati per tentare di aggiudicarsi ulteriori premi esclusivi.