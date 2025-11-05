circle x black
Honor rafforza la leadership europea: Pier Giorgio Furcas guida l'espansione in Svizzera

Il Deputy General Manager di HONOR Italia assume anche la carica di Head of Honor Svizzera. La nomina mira a consolidare il posizionamento premium del brand attraverso sinergie tra due mercati tecnologicamente maturi

05 novembre 2025 | 17.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Honor prosegue nella sua strategia di espansione e rafforzamento in Europa, annunciando l'ampliamento delle responsabilità di Pier Giorgio Furcas. Già Deputy General Manager di Honor Italia, Furcas assume ora anche l'incarico di Head of Honor Svizzera.

La nomina riflette la chiara volontà dell'azienda di consolidare la propria struttura manageriale nel continente, sfruttando il mercato svizzero come hub strategico per l'innovazione e per il posizionamento di fascia premium del brand. L'obiettivo è creare un sistema integrato e sinergico nell'area, in particolare con l'Italia, due Paesi che condividono un alto livello di maturità nel settore tecnologico.

Obiettivi e sinergie operative

Nel suo duplice ruolo, Pier Giorgio Furcas avrà la responsabilità di guidare la crescita del business in Svizzera, contribuendo all'allineamento delle strategie commerciali e di marketing tra i due Paesi. Il nuovo incarico comporta inoltre un maggiore presidio delle attività locali, dalla definizione delle partnership al coordinamento dei team regionali, con l'obiettivo ultimo di rafforzare la brand awareness e incrementare la presenza del marchio sul territorio.

Il mercato svizzero offre a Honor un'ulteriore opportunità di crescita, data la forte attenzione dei consumatori locali verso la qualità, l’innovazione e la sostenibilità. La creazione di sinergie operative con l'Italia è vista come un fattore chiave per sostenere la crescita complessiva del brand nell’area europea e consolidare la reputazione di Honor come punto di riferimento per la tecnologia premium.

Un riconoscimento al percorso manageriale

La nomina di Furcas rappresenta un naturale riconoscimento dei risultati conseguiti in Italia, dove era entrato in Honor nel 2023 come Sales Director, guidando con successo la crescita del brand fino a gennaio 2025. Laureato in Economia, Furcas vanta una lunga esperienza nel settore Consumer Electronics, maturata in multinazionali di rilievo come Samsung e Huawei, dove ha ricoperto il ruolo di Vice Country Manager del Consumer Business Group.

A commento del nuovo incarico, Pier Giorgio Furcas ha dichiarato: “Sono entusiasta di poter contribuire alla crescita di Honor anche in Svizzera, un mercato ricco di potenzialità e perfettamente in linea con la nostra visione. Questa nomina rappresenta per me un’importante occasione di sviluppo professionale e un segno di fiducia da parte dell’azienda. L’obiettivo è quello di rafforzare il posizionamento del brand e creare valore attraverso sinergie tra i diversi mercati europei, offrendo ai consumatori un’esperienza tecnologica di altissimo livello”.

