Huawei Watch 5, un concentrato di benessere da polso

Huawei Watch 5 porta l’esperienza smartwatch a un nuovo livello grazie a un design premium, sensori medici avanzati e un’autonomia superiore alla media, confermandosi come uno dei dispositivi più completi per chi desidera monitorare la propria salute senza rinunciare a stile e funzionalità

Con il lancio del nuovo Huawei Watch 5, il produttore cinese ridefinisce la propria proposta nel settore degli smartwatch premium, puntando tutto su innovazione nel monitoraggio della salute, qualità costruttiva e design sofisticato. Disponibile in Italia a partire da 449 euro, il dispositivo si posiziona nella fascia alta del mercato, ambendo a competere con i top di gamma di Apple e Samsung, ma giocando su un terreno differente: quello della durata, dell’autonomia e della centralità del benessere personale.

Il Huawei Watch 5 è disponibile in due misure, 46 mm e 42 mm, per rispecchiare esigenze diverse in termini di vestibilità e gusto estetico. La variante da 46 mm testata in questa recensione presenta una cassa in acciaio inossidabile nero 316L con cinturino in silicone, ma è anche disponibile in configurazioni più raffinate come il titanio aerospaziale, compreso un inedito color “Chromatic Purple”. Il vetro zaffiro sferico conferisce un’elevata resistenza a urti e graffi, mentre la costruzione generale trasmette un senso di solidità e cura per il dettaglio.

Il display AMOLED LTPO da 1,5 pollici, con luminosità massima di 3000 nit e cornici ridotte, garantisce leggibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Il sistema ad aggiornamento adattivo contribuisce a un’ottima esperienza d’uso, anche se in modalità standard si percepisce qualche piccola incertezza nelle animazioni che non compromette però la fluidità complessiva

Lo smartwatch è animato dalla nuova versione HarmonyOS NEXT 5.1, che migliora ulteriormente l’interfaccia grafica e la gestione delle animazioni. L’esperienza utente è fluida, visivamente appagante, con menù curati, quadranti ricchi di dettagli e un sistema coerente in tutte le sue parti. Tuttavia, il sistema operativo soffre ancora per la scarsità di app di terze parti, soprattutto se paragonato a watchOS o Wear OS.

Le funzionalità smart includono gestione delle notifiche, controllo della musica, allarmi, promemoria, controllo remoto della fotocamera e chiamate tramite eSIM integrata. Le gesture sono un’aggiunta interessante: è possibile rispondere a una chiamata o disattivare una sveglia semplicemente con un doppio tocco o uno scorrimento delle dita, anche se l’integrazione con le app è ancora limitata.

Il cuore tecnologico del Watch 5 è il sistema X-TAP, che introduce per la prima volta un’interazione sensoriale multipla tramite la punta delle dita. Questo consente una misurazione avanzata e in tempo reale di parametri come SpO2, ECG, HRV (variabilità della frequenza cardiaca), temperatura cutanea, rigidità arteriosa, qualità della respirazione, stress e altri nove indicatori chiave. Un semplice tocco sul sensore posizionato tra i due tasti laterali attiva il check-up “Health Glance”, che in circa 60 secondi fornisce un’analisi completa.

Il sensore è in grado di rilevare anche i livelli di ossigeno nel sangue in modo continuo dalla punta del dito – una prima assoluta nel settore – rendendo il dispositivo particolarmente adatto a utenti attenti alla salute, sportivi e soggetti con esigenze mediche specifiche. Con oltre 100 modalità sportive, supporto a mappe offline e GPS di precisione (basato sul sistema proprietario Huawei “Sunflower”), il Watch 5 si conferma uno dei migliori dispositivi per l’attività fisica sul mercato. Le attività includono anche sport acquatici e monitoraggio dell’altitudine grazie al barometro integrato. I dati raccolti sono dettagliati e visualizzati in modo intuitivo tramite l’app Huawei Health, che funge da vero hub del benessere digitale. Il monitoraggio del sonno è particolarmente evoluto, con rilevamento dei cicli, qualità del riposo, frequenza cardiaca notturna e consapevolezza respiratoria durante il sonno.

Uno dei punti di forza dello Huawei Watch 5 è senz’altro l’autonomia. A seconda della versione e dell’utilizzo, si va da 3 a 11 giorni. Il modello da 46 mm in modalità standard raggiunge circa 4,5 giorni di utilizzo medio, mentre attivando la modalità “aereo” (che disattiva eSIM ma mantiene Wi-Fi e Bluetooth), si possono guadagnare altri due giorni. La modalità di risparmio energetico, che disattiva funzioni avanzate come Wi-Fi ed eSIM, consente di raggiungere fino a 11 giorni di autonomia, mantenendo però la maggior parte delle funzionalità smart attive. Il modello da 42 mm, più compatto, offre un’autonomia inferiore ma comunque competitiva: fino a 3 giorni in uso normale e 7 in modalità risparmio.

Grazie alla connettività eSIM, è possibile effettuare e ricevere chiamate direttamente dallo smartwatch, con buona qualità sia in ingresso sia in uscita. È anche possibile utilizzare un numero separato o condividere quello dello smartphone, a seconda delle esigenze e del supporto dell’operatore. Le vibrazioni sono ben calibrate e la gestione delle notifiche è precisa, con possibilità di personalizzare quali app possano inviare alert al polso.

Il Huawei Watch 5 si trova a competere con dispositivi come l’Apple Watch Series 10 e il Samsung Galaxy Watch 7. Rispetto a questi, offre un’autonomia nettamente superiore e un comparto salute più ampio e avanzato, pur sacrificando qualcosa sul piano dell’ecosistema di app. Tuttavia, per chi cerca uno smartwatch orientato al benessere, alla durata e all’indipendenza dallo smartphone, il Watch 5 rappresenta un’alternativa concreta e solida.

Il Huawei Watch 5 non è solo un wearable elegante: è un dispositivo pensato per offrire strumenti concreti per monitorare, comprendere e migliorare la propria salute, pur mantenendo una veste stilistica raffinata. La mancanza di un vero e proprio store di app può rappresentare un limite per alcuni utenti, ma è ampiamente compensata da funzionalità esclusive come il monitoraggio SpO2 tramite dito, la variabilità della frequenza cardiaca e il pacchetto completo per il benessere. A 449 euro, il prezzo non è contenuto, ma riflette un livello di sofisticazione tecnica e costruttiva che pochi concorrenti riescono a offrire nella stessa fascia.