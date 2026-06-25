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Il Cnr conclude la riorganizzazione della rete scientifica e istituisce l'Istituto geo

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Il Consiglio di amministrazione approva il riordino strutturale basato sui parametri di produttività e avanzamento dei fondi Pnrr

Il Cnr conclude la riorganizzazione della rete scientifica e istituisce l'Istituto geo
25 giugno 2026 | 07.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) ha deliberato la conclusione del percorso di riorganizzazione della propria Rete scientifica, un processo che era stato ufficialmente avviato il 25 novembre precedente. L'iter di approvazione, che ha registrato il parere favorevole del Consiglio scientifico dell'ente e il confronto con le rappresentanze sindacali, si è basato su una mappatura quantitativa attuata tramite un set di indicatori specifici, focalizzati sulla produttività scientifica dei singoli centri, sullo stato di avanzamento della spesa legata ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), sulla distribuzione del personale tecnico-amministrativo e sulla capillarità delle sedi sul territorio nazionale.La manovra di riordino, sviluppata dai Direttori dei Dipartimenti in sinergia con i singoli Istituti, ha permesso di aggiornare gli atti costitutivi e le finalità istituzionali di circa due terzi dell'intera rete scientifica nazionale, un intervento che non veniva strutturato da oltre quindici anni.

Sotto il profilo dell'assetto dei laboratori, l'operazione principale riguarda l'istituzione del nuovo Istituto geo (Istituto di geoscienze), struttura che si posiziona come la più grande dell'intero ecosistema Cnr per volume di attività e personale. Il nuovo polo scientifico, inserito all'interno del Dipartimento scienze del sistema Terra e ambiente, accorpa e recepisce le competenze storiche di tre precedenti organismi di ricerca: l'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria (Igag), l'Istituto di geoscienze e georisorse (Igg) e l'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (Irpi).

Sul piano del completamento dei target finanziari e degli obiettivi strategici dell'ente, il Presidente Andrea Lenzi e il Direttore Generale Jacopo Greco hanno rilasciato una nota congiunta: “Siamo molto soddisfatti degli esiti del percorso di analisi e revisione condiviso in questi mesi con l'intera rete scientifica. Desideriamo ringraziare il Ministro Bernini per la fiducia, insieme ai ricercatori, a tutto del personale degli Istituti e dell'amministrazione centrale per l'impegno profuso, il lavoro svolto a ritmo serrato in questi ultimi mesi e per la disponibilità a contribuire alla costruzione di una visione del Consiglio nazionale delle ricerche pienamente aggiornato nelle proprie finalità istituzionali e ancora più attrattivo per la qualità dei propri indicatori scientifici. Alla vigilia della conclusione della grande stagione di investimenti avviata con il Pnrr, i cui obiettivi sono stati pienamente conseguiti e la rendicontazione conclusa con successo, il Cnr dispone oggi di tutte le condizioni per avviare una fase di intensa e dinamica attività scientifica, a servizio della competitività e dell'innovazione del Paese”.

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Cnr CNR GEO Dipartimento scienze del sistema Terra e ambiente Andrea Lenzi
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