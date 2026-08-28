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Il Metropolitan Museum di New York e LG portano cento capolavori d'arte sui televisori connessi

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La piattaforma digitale LG Gallery+ integra cento opere del Met di New York per la fruizione ad alta definizione negli ambienti domestici.

Il Metropolitan Museum di New York e LG portano cento capolavori d'arte sui televisori connessi
28 agosto 2026 | 14.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

LG Electronics ha stretto un accordo con il Metropolitan Museum of Art di New York per integrare una selezione di cento opere d'arte della collezione museale all'interno del servizio LG Gallery+, accessibile sui televisori della linea aziendale dotati di piattaforma operativa webOS. Il catalogo comprende dipinti celebri quali Natura Morta con Mele e un Vaso di Primule di Paul Cézanne, Sulla spiaggia e La famiglia Monet in giardino ad Argenteuil di Édouard Manet, Seki di Utagawa Hiroshige e Northeaster di Winslow Homer, offrendo una panoramica espositiva che copre cinquemila anni di storia dell'arte.

Riguardo agli obiettivi del progetto, Josh Romm, responsabile delle licenze globali e delle partnership del Met, ha dichiarato: "Attraverso LG Gallery+, gli utenti possono selezionare le opere del Met che preferiscono e visualizzarle a rotazione, creando percorsi tematici che rispecchiano il loro stile personale, il loro stato d'animo e la loro passione per l'arte. In linea con la missione del Met di condividere la ricchezza delle proprie collezioni con tutto il mondo, questa iniziativa offre alle persone l'opportunità di scoprire ed esplorare un universo di arte e cultura comodamente da casa."

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L'applicazione LG Gallery+ estende così il proprio archivio digitale a oltre cinquemila riproduzioni ad alta definizione, incluse opere di Vincent van Gogh, Claude Monet e Georges Seurat, fruibili mediante le tecnologie di visualizzazione e i pannelli a basso spessore predisposti per l'installazione a parete. Chris Jo, responsabile del centro operativo per la piattaforma webOS di LG Media Entertainment Solution, ha espresso soddisfazione per la collaborazione con la struttura museale: "Oggi la magia del Met può essere vissuta comodamente da casa da persone di tutto il mondo. Con questa collaborazione, offriamo una nuova opportunità per entrare in contatto con la storia dell'arte e della cultura, stimolando al tempo stesso la creatività e la curiosità."

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