Il padre di Tekken lascia Bandai Namco dopo oltre 30 anni

Lo storico executive producer e volto simbolo della celebre saga di picchiaduro Katsuhiro Harada ha annunciato le sue dimissioni effettive dalla fine del 2025

Dopo oltre trentun anni di onorato servizio, Katsuhiro Harada ha annunciato ufficialmente che lascerà Bandai Namco alla fine del 2025. Figura chiave dell'industria videoludica e volto indissolubilmente legato al franchise di Tekken, di cui ha curato lo sviluppo sin dal 1994 ricoprendo ruoli che vanno dal direttore al produttore esecutivo, Harada ha comunicato la sua decisione attraverso un lungo messaggio di commiato. La scelta segna la fine di un'era per la compagnia giapponese, che perde uno dei suoi general manager e direttori marketing più carismatici e influenti.

Le motivazioni dietro questa separazione sembrano essere di natura profondamente personale ed esistenziale. Harada ha spiegato come la recente perdita di diversi amici intimi e il ritiro o la scomparsa di molti colleghi stimati lo abbiano portato a riflettere sul "tempo rimasto come creatore". In questo processo decisionale ha giocato un ruolo fondamentale anche il confronto con Ken Kutaragi, figura leggendaria e padre della PlayStation, i cui consigli hanno supportato Harada nel compiere questo passo verso una nuova fase della sua vita professionale, i cui dettagli verranno svelati solo in futuro.

Nonostante l'annuncio arrivi ora, il processo di transizione è in atto da tempo. Harada ha rivelato di aver passato gradualmente le consegne, incluse le responsabilità sulla storia e sulla costruzione del mondo di gioco, al suo team nel corso degli ultimi quattro o cinque anni. Questo passaggio di testimone garantisce una certa continuità per il franchise, che ha appena celebrato il suo trentesimo anniversario. Il producer ha ricordato con affetto le sue radici, dai tempi in cui trasportava fisicamente i cabinati arcade e organizzava piccoli tornei locali, esperienze che hanno definito la sua identità di sviluppatore.

Bandai Namco ha confermato la notizia, rassicurando i fan sul futuro della serie. La compagnia ha ribadito il proprio impegno nello sviluppo e nel supporto di Tekken 8, promettendo di mantenere la visione e lo spirito costruiti da Harada nel corso dei decenni. Sebbene il suo rapporto lavorativo termini ufficialmente con la fine del 2025, è già prevista una sua apparizione come ospite alle finali del Tekken World Tour a Malmö, in Svezia, all'inizio del 2026.