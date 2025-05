Imprese: nasce Know Your Partner, scudo digitale contro rischi legali e fiscali 

Una nuova piattaforma digitale italiana che ridefinisce gli standard di compliance operativa nella selezione e nel monitoraggio dei fornitori e dei propri partner. È KYP - Know Your Partner, uno strumento innovativo che mira a rivoluzionare la gestione della compliance in ottica di governo efficace e consapevole della supply chain nelle verifiche legali e fiscali delle società italiane. Marco Maria Sartori, ceo di KYP, descrive ai microfoni dell’Adnkronos le potenzialità offerte dalla piattaforma.