Infinity Nikki si espande con l'aggiornamento Firework Season

Infold Games e Papergame hanno annunciato l'arrivo di "Firework Season", il nuovo aggiornamento 1.2 per Infinity Nikki, disponibile dal 24 gennaio. L'update introduce una serie di contenuti inediti, tra cui nuove storyline, sfide platform, eventi e abiti. "Firework Season" trasporterà i giocatori alle Isole Firework, un arcipelago ricco di fascino e mistero, accessibile dal Molo Flora. Tra le nuove location figurano: Songbreeze Highland: un'area montuosa con viste panoramiche mozzafiato, Crescent Shoal, una baia tranquilla e appartata, Camp Kaboom, un vivace accampamento.

L'aggiornamento amplia la storyline "Glowing Fireworks", con Nikki e Momo impegnati in un'avventurosa spedizione alle Isole Firework per preparare il Carnevale dei Fuochi d'Artificio. I giocatori dovranno affrontare nuove sfide e sconfiggere un boss inedito: The Dark Bouquet. "Firework Season" introduce una vasta gamma di nuovi abiti, gratuiti e a pagamento, attività e minigiochi. Il Festival della Nuova Fioritura porterà a Florawish le ricche tradizioni dell'Impero Linlang, offrendo ai giocatori un'esperienza festosa con musica, lanterne e fuochi d'artificio. La stagione si estenderà dal 23 gennaio al 25 febbraio.

Partecipando agli eventi, i giocatori potranno ottenere fino a 20 pull gratuite, oltre 3.500 diamanti e due abiti esclusivi. Come ringraziamento per il supporto della community, l'Heartfelt Gifts Store offrirà nove abiti gratuiti distribuiti su tre versioni. Infold Games ha inoltre annunciato l'imminente pubblicazione della colonna sonora originale di Infinity Nikki su tutte le principali piattaforme musicali, sotto l'etichetta FoldEcho. L'album includerà brani popolari come "Find My Way", il tema musicale del Dream Warehouse, e "Nikki Nikki", insieme con molti altri temi di gioco, musiche di sottofondo e brani tratti dai trailer.