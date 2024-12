Innovation District di Enada: dal 17 al 19 febbraio 2025 a Fiera Rimini

Dal 17 al 19 febbraio 2025, il quartiere fieristico di Rimini ospiterà la 37ª edizione di Enada Primavera, un appuntamento imperdibile per i professionisti dell’industria del gaming e dell’amusement. Promossa da Sapar e organizzata da Italian Exhibition Group (IEG), questa manifestazione è il punto di riferimento per il settore in Italia e nell’area mediterranea.

L’edizione 2025 di Enada Primavera si presenta come un momento unico di confronto per operatori e aziende, grazie a un programma ricco di workshop, talk, approfondimenti normativi e presentazioni sulle più recenti innovazioni tecnologiche e digitali.

Tra i punti salienti di questa rinnovata edizione 2025, l’Innovation District: uno spazio interamente dedicato all’innovazione, organizzato in collaborazione con ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Startup e nuove realtà imprenditoriali presenteranno soluzioni all’avanguardia, contribuendo a definire il futuro del settore.

Inoltre, nelle prime due giornate, Enada Primavera si terrà in parziale contemporaneità con Beer&Food Attraction (16-18 febbraio 2025), ampliando le opportunità di networking e business per tutti i partecipanti.

Le Start-Up selezionate potranno accedere al progetto e concorrere per il premio Start-up. I settori in target sono: sviluppatori di giochi; sistemi di pagamento innovativi; criptovalute; sicurezza informatica; intelligenza artificiale; sviluppatori app; realtà virtuale/aumentata; sostenibilità dei materiali/della produzione.

“Come ANGI siamo lieti di promuovere questa nuova importante edizione di Enada. Nella passata manifestazione abbiamo potuto sperimentare con successo il connubio innovazione e startup nel settore gaming e dell’amusement, culminato con la consegna degli innovation awards ai progetti più meritevoli. Un’occasione unica per tutto il comparto imprese innovative di sviluppare sinergie e cooperazioni con la filiera e creare un valore aggiunto per la propria crescita”. Così il Presidente Gabriele Ferrieri dell’ANGI.

Iscriviti subito la tua start-up! IEG vi aspetta dal 17 al 19 febbraio 2025 alla Fiera di Rimini per vivere insieme il futuro del gaming e dell’amusement!