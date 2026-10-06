iPhone Duo, Apple apre alle app ottimizzate per il pieghevole

Apple ha aperto su App Store Connect l'invio di app e giochi realizzati con Xcode 27.1, ora disponibile in versione Release Candidate, a pochi giorni dall'inizio dei preordini per il nuovo pieghevole

Con il lancio di iPhone Duo ormai vicino, Apple ha comunicato che gli sviluppatori possono già sottoporre a revisione le app e i giochi ottimizzati per il nuovo dispositivo. L'annuncio è stato pubblicato nella sezione Developer News del sito dell'azienda e arriva in coincidenza con il rilascio di Xcode 27.1 Release Candidate 1, scaricabile dal portale per sviluppatori. Nelle ultime settimane Apple aveva distribuito diverse versioni beta dell'ambiente di sviluppo, già in grado di supportare la creazione e il collaudo di software per iPhone Duo.

Chi compila o ricompila la propria app con Xcode 27.1 vedrà comparire sulla pagina del prodotto nell'App Store un badge che segnala l'ottimizzazione per il nuovo modello. Apple precisa inoltre che la semplice ricompilazione di un'applicazione esistente aggiunge il supporto di sviluppo per iPhone Duo. Per verificare il comportamento del software in tutte le pose e orientamenti previsti dal dispositivo, gli sviluppatori possono ricorrere a Device Hub.

Il passaggio più rilevante per chi lavora sulle pagine di prodotto riguarda gli screenshot: a partire da aprile 2027, tutte le app e i giochi inviati ad App Store Connect dovranno includere immagini dedicate a iPhone Duo. Per orientarsi tra specifiche e requisiti, l'azienda ha messo a disposizione linee guida di progettazione con modelli, indicazioni sulla gestione delle risorse dell'App Store e le schede tecniche relative a screenshot e anteprime video. Nei prossimi giorni sono inoltre previsti workshop in presenza dedicati al nuovo dispositivo, per i quali è possibile registrarsi sul sito di Apple.