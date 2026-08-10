iPhone Ultra, spuntano indizi sui colori: argento e blu scuro

Apple si appresta a presentare il primo iPhone pieghevole della sua storia, l'iPhone Ultra, e le indiscrezioni sui dettagli estetici del dispositivo continuano ad accumularsi a poche settimane dall'annuncio atteso il mese prossimo. L'ultima riguarda proprio la gamma cromatica del nuovo modello.

These iPhone Fold camera protectors give us a look at two of the colors planned for the device: silver and dark blue. pic.twitter.com/KMaMu4JyZE — Sonny Dickson (@SonnyDickson) August 8, 2026

Il leaker Sonny Dickson ha condiviso sui social alcune immagini di due proteggi-fotocamera pensati per l'iPhone Ultra, realizzati in colorazione argento e blu scuro. Si tratta di accessori di terze parti, prodotti da aziende che si basano su informazioni trapelate dalla catena di fornitura, e non di componenti originali Apple. Dickson vanta comunque un track record affidabile su questo tipo di anticipazioni legate agli accessori.

La novità si inserisce in un quadro già delineato a febbraio, quando una prima indiscrezione ipotizzava per l'iPhone Ultra una colorazione scura tra il grigio e il nero, affiancata da una variante chiara tra il bianco e l'argento tenue. Alla luce del nuovo leak, sembra che Apple abbia infine optato per un blu molto scuro al posto del grigio antracite ipotizzato in precedenza.

Parallelamente, anche l'iPhone 18 Pro, atteso anch'esso il mese prossimo, dovrebbe presentare una tavolozza rinnovata. Le indiscrezioni più recenti parlano di due nuove colorazioni, un rosso ciliegia scuro e un azzurro chiaro, affiancate dal classico argento. Nei mesi scorsi si era ipotizzata anche una variante nera, ma un report più recente indicherebbe che Apple avrebbe scartato questa opzione dalla line-up finale.