Kojima Productions smentisce il rischio chiusura

La notizia dell'abbandono di *Physint* da parte di Sony, con il conseguente passaggio del titolo a Xbox, ha alimentato negli scorsi giorni un'ondata di speculazioni sui reali motivi della separazione tra Hideo Kojima e la casa giapponese. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la decisione sarebbe stata determinata da una combinazione di fattori: ritardi nella produzione rispetto alle scadenze previste, preoccupazioni legate a budget e redditività del progetto, oltre alla natura di esclusiva a tempo dell'accordo.

You may have seen a recent article that mentions KOJIMA PRODUCTIONS, speculating on the reasons for the change in publishing partners for PHYSINT.



Normally, we would not comment on unsubstantiated speculation on the internet, but these aspersions around our relationship with… pic.twitter.com/UUjSbqziAF — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 20, 2026

Lo stesso Kojima è tornato sull'argomento in un'intervista concessa a IGN, la prima dopo l'uscita di PlayStation dal progetto. Il game designer ha collegato la vicenda al più ampio contesto di crisi che sta attraversando l'industria videoludica, segnata negli ultimi tempi da chiusure di studi e cancellazioni di titoli. Pur essendo consapevole di questa situazione generale, Kojima ha ammesso di aver ritenuto Physint al riparo da simili rischi, e di essere rimasto sorpreso dalla decisione di Sony. Lo sviluppatore ha inoltre spiegato di aver temuto, in caso di perdita del contratto, di dover ridimensionare drasticamente il team dedicato al progetto, con il rischio concreto di un collasso finanziario dello studio per mancanza di liquidità.

A fronte di queste dichiarazioni, e delle indiscrezioni circolate sulle vendite ritenute deludenti di Death Stranding e del suo sequel, Kojima Productions ha scelto di intervenire direttamente sui social media per fare chiarezza sulla propria situazione. Lo studio ha definito la propria condizione economica "sana e profittevole", nonostante la perdita dei finanziamenti garantiti in precedenza da Sony. Nella stessa nota, Kojima Productions ha inoltre tenuto a precisare che il rapporto con PlayStation "rimane solido", lasciando intendere una collaborazione destinata a proseguire su altri fronti, pur in assenza del publishing diretto su Physint.