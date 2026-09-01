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Konami incorona i campioni del mondo di Yu-Gi-Oh! WCS 2026

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A Tokyo assegnati i titoli mondiali nelle quattro categorie del franchise. Trionfano un canadese nel GCC, i coreani di Called by Army in Master Duel, un tedesco e un giapponese in Duel Links

Konami incorona i campioni del mondo di Yu-Gi-Oh! WCS 2026
01 settembre 2026 | 14.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Konami Digital Entertainment ha reso noti i vincitori della Yu-Gi-Oh! World Championship Series 2026, il torneo che ogni anno riunisce i migliori duellanti del pianeta. La finale si è tenuta al Tokyo Garden Theater, cornice che ha ospitato le sfide decisive per l'assegnazione dei titoli mondiali nelle quattro categorie ufficiali del gioco.

Nel Gioco di Carte Collezionabili, la disciplina storica del franchise, il canadese Mario Angelo De Micco ha avuto la meglio sul britannico Josh Kelly, aggiudicandosi il titolo di Yu-Gi-Oh! World Champion 2026 al termine di un duello risultato decisivo per le sorti del torneo.

In Master Duel, la versione digitale del gioco, il titolo è andato alla squadra sudcoreana Called by Army, formata da Minsung Kim (CER.Sana), Hyunsoo Lee (A1.cutesnail) e Jisuk Kim (CER.subaduck), che ha superato i rivali di Glory Future in una finale a squadre disputata con la formula 3 contro 3.

Anche Duel Links ha assegnato i propri riconoscimenti, distinti nei due formati che caratterizzano il titolo mobile. Nello Speed Duel il successo è andato al tedesco Philipp Thomas (Snyffus), che ha superato il giapponese Eito Sato. Nel Rush Duel, invece, il titolo è rimasto in Giappone grazie al successo di Takuma Kitamura.

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Yu Gi Oh Konami gioco di carte collezionabili Tokyo
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