L'80% dei genitori vigila, ma i ragazzi faticano a staccarsi dal mondo digitale

Uno studio congiunto di Xiaomi e UNICEF Italia evidenzia il divario tra il controllo genitoriale e le difficoltà dei giovani nella gestione del tempo online

Una ricerca promossa da Xiaomi e condotta dall'Istituto Bilendi, affiancata da un'indagine della piattaforma U-Report di UNICEF Italia, delinea un quadro in cui l'attenzione alla sicurezza online è elevata, ma coesiste con difficoltà diffuse nella gestione autonoma del tempo trascorso davanti agli schermi. L'indagine evidenzia che oltre l'80% dei genitori italiani monitora le attività digitali dei figli, superando la media europea del 64%, sebbene quasi il 60% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni ammetta di fare fatica a disconnettersi dalle applicazioni e dai dispositivi.

Il panorama normativo italiano si inserisce in questo contesto attraverso le disposizioni dell'AGCOM (DL 159/2023), che impongono l'offerta di sistemi di Parental Control gratuiti e facilmente accessibili da parte degli operatori tecnologici. Nonostante la quasi totalità dei genitori conosca l'esistenza di questi strumenti di filtraggio e limitazione temporale, il loro utilizzo effettivo si attesta al 63%.

D'altra parte, il sondaggio UNICEF rileva che l'84% dei giovanissimi riconosce l'utilità di tali strumenti di protezione, purché non limitino eccessivamente la loro autonomia comunicativa e sociale. Le principali preoccupazioni degli adulti riguardano il rischio di dipendenza, i contatti con sconosciuti e l'esposizione a contenuti inappropriati, mentre i ragazzi temono soprattutto la diffusione non autorizzata di immagini o informazioni personali e la presenza di profili falsi. Sul fronte della percezione familiare, emerge un divario significativo: il 70% dei genitori di bambini e preadolescenti ritiene che i figli utilizzino la tecnologia in modo corretto, attribuendo le difficoltà di gestione esclusivamente alla mancanza di regole domestiche o all'incapacità di autogestione dei ragazzi. Al contrario, solo una minoranza di adolescenti dichiara di gestire il proprio rapporto con il digitale in modo consapevole, spinti alla permanenza online da fattori come la noia, le notifiche costanti o l'esigenza di socializzazione con i coetanei.

Commentando i risultati delle rilevazioni congiunte, Andrea Crociani, Marketing Manager di Xiaomi Italia, ha dichiarato: "I dati della nostra ricerca, uniti alla voce diretta dei ragazzi raccolta dall’UNICEF Italia, ci restituiscono un quadro chiarissimo: i giovani sono consapevoli delle proprie difficoltà nel gestire il tempo online e chiedono un ecosistema più sicuro, mentre i genitori vivono talvolta una rassicurante illusione e hanno bisogno di strumenti semplici ed efficaci per supportarli".